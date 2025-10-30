免跑大醫院！「假日輕急症中心」週日上路 13處據點一次看

為了緩解大型醫院急診壅塞問題，衛福部11月開始試辦「假日輕急症中心」，預計本週日（11月2日）正式營運，率先在6都設置13處據點提供假日門診服務，可以提供5類患者治療，但不得開立慢性處方箋。

衛福部研擬實施假日輕急症中心（UCC），將從本週日開始試辦，一路到明年的12月31日，試辦地點包含台北市3處（聯合醫院林森院區、昆明院區、信義門診部）、新北市2處（恩樺醫院、怡和醫院）、桃園市4處（龍潭敏盛、大園敏盛、大明醫院、中美醫院）、台中市2處（台安醫院雙十分院、家健聯合診所）、台南市1處（永川醫院），以及高雄市1處（文雄醫院）。

11/2假日急症中心上路 提供5類患者治療

開診時間為禮拜天及國定假日的早上8點至晚上12點，主要提供民眾一站式的輕症醫療服務，開設至少兩個診次，每個診次包含骨（外）科及內（兒）科，除了有醫護人員之外，同時也會有藥師提供調劑服務，以及醫檢師、放射師提供必要檢查，收費會較大醫院看診更便宜，會收取最低的急診部分負擔，並比照基層醫療單位急診收取150元。

如若週日或連續假日出現發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口、小兒急性不適等五類的狀況，都可以到UCC就醫，不過要注意的是，UCC不提供任何慢性處方簽，因此例如三高等慢性疾病患者若有需要，平常日還是要前往門診就醫。

台視新聞／魏于恬 責任編輯／馮康蕙

