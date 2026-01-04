免追垃圾車！台北街頭設「智慧機器」 網讚：上班族福音

雙北設置的智慧垃圾收集機成為民眾熱議焦點，這款24小時開放使用的機器讓上班族不必再趕著下班追垃圾車，租屋族更可在半夜自由倒垃圾，獲得使用者一致好評。

iTrash智慧瓶罐回收機，社宅居民只需刷悠遊卡投遞寶特瓶或鐵鋁罐，就能完成即時回收並累積減碳數據及儲值回饋。 （圖／取自新北住都中心官網）

一名女網友在Dcard發文分享，去年底到台北出差時，在路上看到一台綠色大型機器，起初以為是自動販賣機，仔細一看才發現上面寫著「垃圾收集機」。她表示機器說明標示24小時都可以丟垃圾，還不用使用垃圾專用袋，因此忍不住好奇詢問「這真的有人在用嗎，還是只是擺好看的?」她也提到，如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺很方便，因為等垃圾車很麻煩，經常錯過。

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻引發大批網友討論，使用過的網友紛紛給出正面評價。有網友表示「在外租房都用這台，半夜倒垃圾超方便」，也有人認為「很推，造福社會大眾，希望之後可以廣設」。另有上班族網友大讚「我超喜歡用這個丟垃圾，上班族的一大福音，不用趕下班追垃圾車」。

事實上，根據iTrash官網說明，目前提供「智慧垃圾收集機」和「智慧瓶罐收集機」兩種機型，在雙北多處都有設點，社宅居民只需刷悠遊卡投遞寶特瓶或鐵鋁罐，就能完成即時回收並累積減碳數據及儲值回饋。智慧垃圾收集機採重量計費，每0.5公斤收費8元，共可收集220至300公斤的垃圾。

台灣民眾每天必須在固定時間外出倒垃圾，住在公寓的民眾若錯過時間就要等到隔天，如今智慧收集機的出現，也為民眾提供更彈性的選擇。

延伸閱讀

假日優惠大放送！超商咖啡買7送7 拿鐵、摩卡5元爽喝

20縣市低溫特報！1/5另一波冷氣團南下 挑戰入冬首波寒流

宜蘭五結鄉凌晨3：52發生規模4.4有感地震 最大震度4級