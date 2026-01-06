免追垃圾車！雙北「智慧垃圾收集機」24H都能丟 民眾大讚：超方便

上班族福音！有業者在雙北部分地區設置「智慧垃圾收集機」，不只24小時都能丟垃圾，而且不需要使用專用垃圾袋，只要用悠遊卡，機器就會自動秤重、扣款，讓民眾直呼很方便，不用特地趕垃圾車了。

智慧垃圾收集機讓民眾可以不用追垃圾車，想什麼時候丟垃圾，就什麼時候丟，不過透過它丟垃圾需要付費，基本收費5元起跳，垃圾重量在0.2到0.5公斤，收費11元；0.5公斤以上，每0.5公斤，收費11元，以此類推。

智慧垃圾收集機一次收費5元起跳。圖／台視新聞

儘管要收費，但24小時都能丟垃圾，對於有需求的族群來說相當方便，民眾受訪表示，「像我們這種住外面，沒有時間追垃圾車的話，這個就真的非常方便，我不用再特地要提早回家，把垃圾拿出來準備丟」。

但也有人憂心會不會遇到機器容量收滿，無法倒垃圾的狀況。對此，創辦人解釋，該機器可以容納大概200公斤上下，且八分滿時就會通知清運公司來收垃圾。目前垃圾收集機主要分布在雙北地區，未來不排除再擴大服務站點。

台北／李承庭、王秋明 責任編輯／陳俊宇

