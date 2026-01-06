免追垃圾車! 雙北"24小時垃圾機"成上班族福音
生活中心／陳堯棋 談駿豪 台北報導
等垃圾車到垃圾幾乎是許多民眾，每天的例行公事，不過，雙北市近期增設的不少大型智慧垃圾機，特別是內湖五座公園都放入這台機器，民眾24小時隨時都可以丟棄，而且是以重量計費，讓不少人直呼，以後不用再追垃圾車了！
民視記者陳堯棋：「近期雙北地區，增加了不少像這樣子的大型機台，它就是24小時智慧垃圾機，民眾不需要把家用垃圾，裝進專用垃圾袋，就可以丟垃圾。」插入悠遊卡，垃圾機閘口自動打開，就可以把丟入一般垃圾丟入，瓶瓶罐罐也有專屬的回收機。最後依據重量扣款，整套流程不用花30秒，變成上班族一大福音。民眾：「蠻方便的啊，其實走過來的時候，就可以直接扔，也不用特定的時間去(追垃圾車)。」
雙北地區24小時智慧垃圾機。（圖／民視新聞）
民眾：「畢竟你就是沒有時間，你就是沒有辦法追垃圾車，才來這裡啊，可能要多設幾個點，然後定期來巡查，因為它還是有容量限制的。」喊話再也不用追垃圾車！為因應內科上班族需求，去年11月，內湖區公所，在湖興公園等五處公園增設垃圾機！垃圾車、垃圾機比一比，垃圾車固定時間、路線收運，但垃圾機全年無休，目前雙北一共15處站點，收費方式，0.2公斤以下5元，0.5公斤以上每0.5公斤11元，不少網友覺得"半夜倒垃圾超方便"，"希望之後可以廣設"。
垃圾車、垃圾機兩者比較。（圖／民視新聞）
內湖區公所副區長郭素蓉：「有一些人上班時間是追不上垃圾車，像半夜，所以我們就決定把它，跟垃圾機業者聯絡，主動簽說，是不是在我們內湖有來設點，早上7點到9點，就是上班時間，這個使用量是最大的。」強調會根據站點趨勢，持續擴增站點。先前台灣廠商引進智慧回收機，陸續在連鎖超商、大賣場設點，除了便民，也帶頭做環保，為地球盡一份心力。
