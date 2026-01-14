免進ICU！台大優化心臟瓣膜治療、極簡照護 病友：身心感受很有差

台大醫院與國際醫材廠商簽署合作，有望提升台灣心臟醫療的國際能見度。(記者侯家瑜攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕台大醫院心血管中心持續優化「經導管主動脈瓣膜置換術」(TAVR)流程，推動極簡化照護模式，讓病人免於全身麻醉與加護病房觀察，最快隔日即可出院，兼顧安全與舒適。69歲病友王小姐今現身記者會，分享過去手術住院需14天，如今接受TAVR僅住院3天，復原明顯加快。

台灣已正式邁入超高齡社會，心臟瓣膜疾病患者也逐年增加。台大醫院心臟內科副教授林茂欣指出，院內心血管中心多年來持續精進瓣膜性心臟病治療策略，成功導入並優化與國際接軌的「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術(Minimalist TAVR)」。在確保病人安全前提下，手術採輕度鎮靜麻醉，病人無需全身麻醉，也不必例行入住加護病房，大幅提升就醫舒適度與醫療效率。

相較歐美，亞洲多數醫院仍採傳統TAVR流程，包含術前住院檢查、全身麻醉、術後入住加護病房，住院時間往往長達5至10天。林茂欣說，台大醫院心血管中心TAVR團隊結合麻醉部、影像醫學部與護理團隊，逐步優化手術與照護流程，2024年底起更將極簡化策略延伸至術後照護，符合條件的病人術後可直接轉入一般病房，穩定後隔日出院。

林茂欣指出，依據統計，實施一年內，已有30位病患(33%)術後免入住加護病房，其中17位(19%)隔日出院，整體恢復良好，病人滿意度顯著提升，「台大經驗證實，極簡照護模式在適當病人身上，不僅不影響安全，反而降低住院壓力與焦慮。」

病友王小姐(左)分享TAVR術後復原經驗。右為台大醫院長余忠仁。(記者侯家瑜攝)

林茂欣表示，過去加護病房主要負責的心律監測、傷口照護等工作，現在在心臟病房即可完成，加上輕麻醉讓病人清醒快、可提早下床，有助降低感染與併發症風險。但他也強調，並非所有病人都適合，團隊會透過嚴謹的檢核表與跨科評估，確認安全無虞後才採行極簡模式，未來希望約60%至70%病人可適用。

病友王小姐分享，2021年因二尖瓣與三尖瓣逆流接受傳統開心手術，術後入住加護病房6晚、住院14天；2025年因嚴重主動脈瓣膜狹窄接受TAVR，未進加護病房，僅住院3天即返家，恢復速度與身心感受差異極大。

此外，林茂欣也提到，台大醫院結合遠距照護中心，所有出院病人可享14天免費「雲端病房」服務，透過生命徵象監測、心電圖判讀與即時諮詢，確保病人返家後的安全，降低再住院風險。

在健保資源有限下，台大醫院TAVR團隊創造「降低醫療成本、提升病人品質」的多贏模式，並與愛德華生命科學合作，打造亞太區教育示範中心，持續提升台灣心臟醫療的國際能見度。

針對TAVR，衛福部長石崇良稍早受訪時表示，對於高齡或無法承受傳統開胸手術風險的病人而言，是相對安全、風險較低的選擇，特別適合身體狀況較差、無法進行大型手術的族群。不過他也坦言，TAVR屬於高技術門檻、高成本的醫療處置，健保過去已在特定條件下納入給付，至於是否進一步擴大適用對象，仍須依健保既定程序，先進行醫療科技評估(HTA)，並參考國際HTA建議、相關文獻與國內專家意見，在兼顧成本效益與財務可行性的前提下再行研議。

