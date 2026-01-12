「免錢的最貴？」王婉諭示警營養午餐全免 成本壓縮恐犧牲健康

營養午餐政策引發討論，部分人關注如何在成本、品質與食安之間建立穩定且可長可久的制度。（示意圖／CTWANT攝影組）

台北市長蔣萬安宣布拍板公私立國中小營養午餐全面免費後，相關政策迅速掀起骨牌效應，原本未實施的縣市也陸續跟進。不過，時代力量黨主席王婉諭昨（11）日提出警示，直言「免錢的，最貴」，認為在缺乏配套與制度保障下，全面免費恐迫使政府壓縮供餐成本，表面省下餐費，實際卻可能犧牲孩子的營養與健康。

王婉諭表示，她堅決反對不排富、無差別的全面免費營養午餐。她認為一旦全面由政府全額買單、失去彈性調整空間，只會鎖死供餐成本，省了孩子的營養，犧牲了孩子的健康。

她指出，一旦全面免費，政府勢必想方設法壓低成本，在公務預算難以即時反映物價與工資上漲的情況下，最後反映在孩子餐盤裡的，恐怕只剩「螢光咖哩、顏色暗沉的三色豆，或是薯條、雞塊這類高度加工食品」，長期食用反而增加健康風險。她也直言，低成本導向的制度一旦成形，將逐步形成惡性循環，預算不斷被壓低，廠商只能勉強撐成本，進而提高食安風險，最終導致願意提供高品質餐食的業者退出市場。，最終陷入價格更死、品質更差、無人接單的死胡同。

她舉例，目前雲林一餐約50元、高雄約57元，扣除人事與運送成本後，真正能用在食材上的金額可能連35元都不到，直言在這種預算下，要怎麼煮出好吃、健康、又安全的菜。

王婉諭也分析國際案例指出，日本與韓國都未以「全面免費」作為核心，而是透過制度化保障品質。她說，日本在國家預算中明訂每名學童每月約5,200日圓的補助基準，重點不在免費，而在確保基本品質；韓國更早在1981年就訂立營養午餐專法，每餐預算換算約200元台幣，並結合在地農業。

她強調，台灣真正的問題是「沒有營養午餐制度，只剩下全額補貼的政治買票」，呼籲儘速推動營養午餐法制化，讓營養基準、計價方式與人力配置都有清楚規範，「孩子吃得健康，不該淪為政治的攻防工具」。

