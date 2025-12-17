地方中心／黃富溢 宜蘭報導

宜蘭大同鄉芃芃野溪溫泉，沒人收費，也沒人管泡多久，吸引大批民眾前往泡湯，隨著護岸工程，讓溫泉規模又擴大，但最近因為進行防汛工程。遊客眾多讓亂象頻傳。

不少民眾穿著泳裝，來到宜蘭大同鄉這處芃芃野溪溫泉泡湯。

沒人收費，也沒人管泡多久，不過當地剛好在做防汛水利工程，明明禁止進入，卻有人執意擅闖。

民眾：「你不要去破壞大自然，而且我們也不會在下面煮東西，昨天有很多人在下面煮東西，所以我覺得這是(不該啦)對」。

廣告 廣告

當地居民：「遊客要進來的話，當然大自然是大家都可以享用，但是問題是你沒有好好的管理的話，沒有管理的機制的話，對我們生活環境比較不好啦」。

免錢！芃芃野溪溫泉變冷泉 水利署：規劃改建上游陸域

芃芃野溪溫泉在做防汛水利工程。（圖／民視新聞）

網紅 吳威毅：「我沒有在蓋的 這個池超級大超級深，水溫超級舒服 太爽了」

前一周還有網紅前往開箱，後續引來人潮，宜蘭大同鄉知名的"芃芃野溪溫泉"，去年遭颱風淹沒。後續因為護岸工程，讓野溪溫泉規模又擴大，湧入大批人潮泡湯，造成亂象，不只亂停車、露營喝酒嬉鬧，還留下滿坑滿古垃圾，讓當地居民不堪其擾，甚至影響工程進行。

免錢！芃芃野溪溫泉變冷泉 水利署：規劃改建上游陸域

縣府規劃將上游改建為陸域溫泉使用。（圖／民視新聞）

英士村長 呂紹維：「自然的我們沒有刻意去挖，水道一改 它那個熱水它就會冒出來，水道改回去它就是又冷的，其實它裡面是熱水，其實它裡面是熱的，只是冷水的量進去變冷的」。

宜蘭縣水資源處長 李岳儒：「遊客是不應該有這樣的行為，如果有的話，原則上我們會先勸導，如果再不行，我們當然會做必要的一個處置，以目前的狀況,它現在有大型的工程，我們還是建議不要再進去了，未來縣府也會做整體的，一個陸域上的規」。

縣府規劃將上游改建為陸域溫泉使用，下游將不會有野溪溫泉，以杜絕亂象。

原文出處：免錢！芃芃野溪溫泉變冷泉 水利署：規劃改建上游陸域

更多民視新聞報導

補教師爆改客廳成影印廠！狂售萬份盜版考卷獲利1500萬 侵權上看180億元

高虹安復職確定！將在「這天」回竹市府上班

美國11月失業率「近4年新高」 美媒：川普明演說估打經濟牌

