免門票室內景點，親子共郵六大展區～台中郵政博物館臺中館
玩中學~學中玩，將枯燥乏味的文字敘述進化為動態展現方式或趣味性的互動遊戲，更能吸引大小朋友們的注意力！因此越來越多展館導入互動式裝置，達到聲光效果的刺激。郵政博物館也加入這類的活潑元素，讓走訪郵政博物館也可以很好玩！去過台北郵政博物館和高雄郵政博物館的黃小菲覺得相當有意思，得知中部也有郵政博物館後馬上安排！只有中部的是免門票參觀喔！
建築外觀〡入口處
▼台灣北、中、南皆有郵政博物館，只有中部的免費進場，但即使需要門票，也都是銅板價。若輸入(台中郵政博物館)用google map查不到，可直接打「中華郵政台中民權路郵局」，因為台中郵政博物館跟民權路郵局同一棟大樓。
台中郵政博物館：免票進場 (館址在台中民權路郵局的3樓)
台北郵政博物館：全票30元、學生票15元、(未滿6歲兒童、65歲以上長者平日進場免費)
高雄郵政博物館：全票20元、學生票10元、(未滿6歲兒童、65歲以上長者平日進場)
▼郵政博物館台中館位在台中民權路郵局大樓裡(3F)，首次造訪的朋友，跟著「郵政博物館台中館」的指標前進即可找到入口處，走樓梯或搭乘電梯直達三樓。(備註：二樓為郵政與郵務辦事處)
▼郵政博物館台中館的空間分配如下：
一樓入口廊道：1896年至今的三代建築之美
特展廳：不定期舉辦主題展
常設展廳：共有六大主題展區
特展廳〡不定期換主題
▼特展區目前為「郵義之窗」特展，展出中華郵政發行之「臺灣近代畫作」、「臺灣雕塑」與「臺灣近代作曲家」系列郵票。
展期：2024/12/10~2025/12/09
▼此區最特別的就是「畫作與郵票結合」，一張張小小的郵票直接變成一幅大大的畫作，視覺上的衝擊感還不小呢！
▼鹽月桃甫系列的「台灣風景名勝紀念郵戳」在郵政博物館台北本館也看得到喔~台中郵博館呈現的是第一次發行的九枚，包括台北、阿里山、台南和鵝鑾鼻等。有集章興趣的朋友別忘記帶集章本來收集喔~
常設展-郵趣時光〡郵票緣起
▼台中展館雖然不大，但空間規畫不擁擠，參觀的舒適度很不錯，從郵政史話的介紹開始，到郵票緣起與集郵之樂，也有影片介紹和親子互動專區。
▼因為參展當日很安靜，突然傳來一陣聲音吸引了我們的注意，湊近一看，原來是螢幕上的馬祖在說話介紹，好酷喔！這是一套四枚的民間信仰郵票，包括：馬祖、文昌帝君、武財神趙公明和註生娘娘。
▼郵政博物館台中館的郵票隱藏在抽屜裡，好奇心不夠的朋友很容易錯過。有來台中郵博館的朋友別忘記拉開抽屜看特色郵票，台灣燈塔組合或鐵道系列通通看得到。
▼經典名人款也有喔！
郵趣時光〡方寸之美&親子共郵
▼方寸之美的花窗區主要介紹：國內郵件郵遞方式、郵票面值與郵資如何計算等，其中也包括郵票的組成。一枚郵票的組成包含圖案、銘記、面值、齒孔和背膠等，小小一枚郵票也有大大的學問。
▼這面小互動翻牌區主要介紹郵票有連、雙連、小全張和全張的類別
▼想成為郵票主角就來這！跟著螢幕上的指示操作，最佳運動員郵票就此生成！有保齡球、羽毛球和舉重等類別可以選，其中棒球項目還有細分投手、捕手和打擊，有趣的互動體驗讓小朋友們玩得不亦樂乎。
郵趣時光〡郵政史話&集郵之樂
▼分年代敘述的郵政大事記除了圖文介紹外，也有擺放相關物件增加活潑度。讓黃小菲印象深刻的就是送信的變化：從駱駝、小船到馬車，縮小版的塑型呈現讓人一目了然。
▼大螢幕的紀錄片內容不冗長，內容也不乏味，不只黃小菲有興趣，姊弟倆也都耐心的看完介紹。
▼集郵之樂這區對於有集郵興趣的朋友會比較有吸引力，存放郵票的插票冊，或是保護郵票不受汙損、保持郵票色澤鮮豔與背膠完整的護郵袋，這裡都有介紹。
郵趣時光〡使命必達
▼穿過造型拱門來到展示各國郵筒，以及郵務摩托車的使命必達區。
▼照片裡這幾個陌生郵筒是國外的，有美國信筒、韓國信筒和丹麥信筒，也有日本信箱、德國信箱和奧地利信箱，可參考一旁的對照表來認識它們喔~
▼走著走著~突然發現窗框、長廊加上自然光，還蠻美拍的呢！
▼集郵服務中心也是郵票販賣部，除了有郵票與少許周邊商品可以選購外，厲害的是有「集郵業務櫃台」！專業的來！
▼看到熟悉的郵票出現在郵政博物館台中館，這款注音符號郵票蠻特別的，2024那年在台北郵政博物館還有舉辦特展呢！名稱為「ㄅㄆㄇ遊台灣特展」，巧的是我們還有參與到。
▼小巧精緻型的郵政博物館台中館可以安排順遊喔~
雖然郵政博物館台中館的規模跟台北、高雄郵博館比起來小很多，但整體的內容與規劃不差，除了圖文敘述也有導入互動裝置，因此即使郵票展示沒有相當的數量，不過認真參觀下來還不至於有空虛感出現。小巧精緻的台中郵博館雖然免門票，但因為展區不大，所以比較適合安排順遊喔～
台中郵政博物館
台中市中區民權路86號3樓
(04)2221-5121分機253、254
週二至週日9:00-17:00週一、除夕暨春節初一至初二、民族掃墓節、端午節及中秋節休館
