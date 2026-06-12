免門票一次看個夠 台中夏日馬戲節6/27-28台中公園登場
▲精湛特技讓小朋友們看得目不轉睛。
今夏最令人期待的城市慶典來了！由台中市政府文化局與在地Taiwan Top演藝團隊「創造焦點」共同打造的「2026台中夏日馬戲節」，網羅國家殿堂級演出團隊，包含澳洲女子馬戲「YUCK Circus」及即興喜劇天團「嚎哮排演」脫口秀。文化局長陳佳君表示，夢幻陣容免門票就能看，快約家人朋友6月27日、28日一起來台中公園體驗馬戲與喜劇的雙重魅力。
陳佳君表示，今年的演出陣容堪稱「夢幻級聯動」，除了特別邀請首度造訪台中的澳洲女子馬戲夢幻隊「YUCK Circus」，更集結國內頂尖團隊「創造焦點」、「馬戲之門」、「優尼克當代馬戲團」、「搏逗兄弟」及來自世界各地的馬戲藝術家與雜耍好手齊聚一堂，主舞台更邀請即興喜劇天團「嚎哮排演」擔綱脫口秀幽默串場，將女子馬戲、詼諧喜劇與極致肢體特技完美串連，打造一場歡笑不斷的奇幻當代馬戲派對。
創造焦點團長李仕洋指出，今年夏日馬戲節不僅帶回國際級演出，更將於6月14日下午4時展開台中街頭快閃，團隊將帶著作品《保持聯繫》驚喜現身勤美術館、勤美誠品書店與台中火車站，歡迎民眾近距離感受馬戲張力。
文化局補充，台中夏日馬戲節將於6月27日、28日下午4時在台中公園登場，並精心規劃「四大主題區」。除了主舞台與多元舞台帶來高張力大型競技與不同風格的當代馬戲外，現場還有適合親子同樂的馬戲工作坊，以及充滿夏日島嶼風情的風格市集。此外，市集更與「ECO DRINK一口純淨」合作設置無塑補水站，減少使用一次性容器以實踐減塑環保，歡迎大小朋友前來感受當代馬戲的魔幻魅力。
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