免開暖氣、電熱毯！ 台電教「3招」 不插電也能暖整晚





「天氣好冷，只想躲在被窩裡」應該是近期不少民眾的心聲，根據中央氣象署發布的「低溫特報」顯示，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，而新北市地區更是有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。對此，台電分享「3個」不插電也能保暖的妙招，讓大眾能度過寒冷的冬天。

台電在臉書粉絲專頁「台電電力粉絲團」發文分享，強烈大陸冷氣團襲來，讓大家只想趟進被窩，有3個小妙招可以讓人在被窩快速暖和起來，第一，睡前先搖晃棉被，使棉被內膽舒張，更蓬鬆的棉被蓋起來會更保暖，棉被要記得適時曬一曬太陽，保持乾燥。

台電提到，在床墊上鋪毛毯，毛毯可以鎖住身體的熱能，減少熱能從床墊散失，將毛茸茸的那一面貼近身體，舒服又能保暖。

台電說明，在棉被裡放熱水袋或不鏽鋼水龜，再用毛巾包好，放進被窩裡暖被，熱水袋或水龜都能一直重複使用，不插電又環保，不過也要留意避免低溫燙傷。

此外，台電也提醒，若民眾使用電熱毯，也不建議整夜使用，睡前預熱半小時關閉電源即可，被免燙傷也省電；使用電暖器也要與易燃物（寢具、衣物、沙發等）保持1公尺以上的安全距離，無人使用時記得關閉電源，避免發生危險。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

