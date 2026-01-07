免開暖氣、電熱毯 睡前先搖晃棉被 台電教3招暖超快

近日受到強烈大陸冷氣團影響，全台天氣冷颼颼，明天（8日）起氣溫還會降得更低，有機會挑戰入冬首波寒流，天氣冷超難入睡，不少民眾會在床上鋪電熱毯，或開電暖器禦寒，不過又怕長時間使用太耗電；對此台電分享不插電也能保暖的妙招，睡前將棉被搖晃一下，變得蓬鬆蓋起來更保暖；也可以在床墊上鋪毛毯，鎖住身體熱能；或在棉被裡放熱水袋、不鏽鋼水龜暖被。

台電曾在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，強烈大陸冷氣團來襲，讓人只想鑽進被窩裡，不過剛躺進棉被裡不會馬上變暖和，使用電熱毯或電暖器又很耗電，其實不用任何電器也能讓人在被窩裡快速暖起來。

台電分享3招，首先睡覺前先搖晃棉被，搖一搖棉被可以使棉被內膽舒張，更蓬鬆的棉被蓋起來會更保暖；此外棉被也要記得適時曬一曬太陽，保持乾燥。

再來是在床墊上鋪毛毯，並將毛茸茸的那一面貼近身體，台電表示，毛毯可以鎖住身體的熱能，減少熱能從床墊散失，毛茸茸的毛毯貼身，舒服又保暖。

最後則是在棉被裡放熱水袋或不鏽鋼水龜，台電指出，睡前煮一壺熱水，倒進熱水袋或傳統的不鏽鋼水龜，再用毛巾包好，放進被窩裡暖被，熱水袋或水龜都能一直重複使用，不插電又環保，不過也要留意避免低溫燙傷。

