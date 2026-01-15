▲免飛日本也能開運迎新年，莞固和食冬懷石千元爽嗑松葉蟹、真鯛。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】免飛日本也能品味正統冬日懷石。迎接2026年農曆新春與尾牙聚餐旺季，台灣餐飲市場掀起一股「開運美食」熱潮。源自日本關西的正統和食品牌「莞固和食」，今年冬季結合日本傳統「食運」文化，推出季節限定的「冬懷石」料理，嚴選伊勢海老（龍蝦）、松葉蟹、黑鮪魚等頂級食材，將象徵長壽、招財與喜慶的吉祥寓意融入餐桌，讓消費者無需飛往日本，即能以千元級距的親民價格，享受一場結合職人手藝與開運祝福的冬季饗宴。

莞固和食指出，日本正月飲食不僅是味覺享受，更承載祈福與迎祥的文化意涵。「冬懷石」的設計核心，汲取象徵潔淨與喜慶的紅白色彩美學，從前菜「八寸」開始，便以細緻配色呈現新春祝福。食材選用亦別具深意，伊勢海老因長鬚與彎曲身形象徵長壽與智慧，真鯛取自日文「Medetai」的吉祥諧音，松葉蟹則因高舉雙螯宛如勝利手勢，被視為招財與好運的象徵，讓每一道料理都蘊含祝福寓意。

本季主打的「楓（かえで）」套餐，透過層次分明的口感設計展現冬日海味的豐饒。刺身盛合選用油脂豐腴的黑鮪魚大腹，入口即化的細緻油花與青甘魚的爽脆彈性形成鮮明對比；而重頭戲「伊勢海老和風紙鍋」則以龍蝦頭熬製的高湯為基底，湯色澄澈、風味清甜，龍蝦肉輕涮入口後彈牙鮮甜，展現懷石料理溫潤而深邃的風味表現。

另一款「柊（ひいらぎ）」套餐則以濃郁風味取勝，主菜將伊勢海老與松葉蟹搭配特製美乃滋焗烤，高溫炙燒逼出甲殼類的焦香與鮮甜，奶香濃厚卻不膩口。因應台灣冬季濕冷氣候，莞固和食亦特別推出「麻油薑汁豚肉炊飯」，掀蓋瞬間麻油與老薑香氣撲鼻，日本米吸收豚肉油脂與高湯精華，入口溫潤暖胃；搭配「銀鱈柚庵味噌銀餡燒」，細緻魚肉與柚香味噌交織，為整套餐點畫下溫柔而滿足的句點。

為滿足年末聚餐與商務宴請需求，莞固和食同步推出「冬日暖心加碼」方案，凡點購冬懷石即可優惠加購個人紙火鍋，其中「黑毛A5和牛紙鍋」選用油花分布如大理石般細緻的頂級和牛，透過紙鍋加熱保留湯頭清甜，和牛輕涮三秒即可入口即化，肉汁與牛油香氣瞬間在口中綻放，帶來極致奢華的味覺享受。結合懷石料理與頂級鍋物的雙重體驗，讓莞固和食「冬懷石」成為2026年冬季最具話題性與高CP值的聚餐首選。