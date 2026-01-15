免飛日本！莞固和食「冬懷石」獻上松葉蟹與真鯛 千元級爽嗑紅白開運盛宴

（記者蔡函錚／綜合報導）迎接2026年農曆新春與尾牙旺季，台灣餐飲市場掀起一股「開運美食」風潮。源自日本關西的正統和食品牌「莞固和食」，今年冬季特別結合日本傳統「食運」文化，全新推出季節限定的『冬懷石』料理。本季菜單不僅嚴選伊勢海老（龍蝦）、松葉蟹、黑鮪魚等頂級食材，更主打象徵長壽的龍蝦與招財氣的松葉蟹，將日本祈福儀式融入餐桌。民眾無需飛往日本，便能以千元級距的親民價格，體驗一場由鮮甜海味與職人手藝交織的開運盛宴，用正統『冬懷石』為新的一年注入滿滿元氣與好運。

莞固和食冬懷石展現日本餐桌風水學 以紅白鮮味祈求新年好運

在日本傳統文化中，正月的飲食不僅是為了果腹，更是一種神聖的祈福儀式。莞固和食指出，本次『冬懷石』新品的核心設計理念，汲取了象徵潔淨與喜慶的「紅白」色彩美學。前菜「八寸」一上桌，精緻的紅白配色便搶先奪目，彷彿將新春的祝福具象化。

在食材寓意上，『冬懷石』更是暗藏玄機。主角「伊勢海老」擁有長長的鬍鬚與彎曲身軀，在日本象徵著「長壽」與「謙卑的智慧」；而『真鯛』取自日語『Medetai（可喜可賀）』的吉祥諧音；『松葉蟹』則因高舉的雙螯狀似召喚好運（V字勝利），兩者皆象徵著喜事連連與財運亨通。這種將風水運勢轉化為味覺體驗的設計，讓每一口咀嚼都帶有吉祥的深意。

頂級冬懷石演繹極致口感 伊勢海老與黑鮪腹交織出的甘甜層次

為了讓饕客能透過味蕾深刻感受冬日的豐饒，本季『冬懷石』主打的「楓（かえで）」套餐，在口感設計上展現了極致的起承轉合。首先登場的刺身盛合，選用油脂豐腴的黑鮪魚大腹，肉質呈現粉嫩色澤，入口後體溫瞬間融化細緻的油花，濃郁的脂香在口腔中迸發，與青甘魚的爽脆彈牙形成絕妙對比。

套餐的靈魂重頭戲「伊勢海老和風紙鍋」，則展現了職人對溫度的掌控。特製的紙鍋在火上滾沸，將龍蝦頭熬煮出的琥珀色高湯精華牢牢鎖住。當顧客夾起潔白的龍蝦肉輕涮入口，首先感受到的是緊實彈牙的肉質，緊接著是龍蝦特有的鮮甜海味如浪潮般襲來，湯頭清甜回甘，溫潤入喉，展現了『冬懷石』深邃而優雅的味覺層次。

莞固和食冬懷石獨創麻油薑汁炊飯 濃厚醬香與溫潤口感的完美邂逅

另一款「柊（ひいらぎ）」套餐，則以重口味的「濃郁感」征服味蕾。主菜將伊勢海老與松葉蟹佐以特製美乃滋進行焗烤，高溫逼出了甲殼類的獨特焦香，美乃滋經炙燒後呈現金黃色澤，與鮮甜多汁的蟹肉、蝦肉完美融合，鹹甜交織的奶香口感濃郁綿密，讓人吮指回味。

考量到台灣冬季濕冷的氣候，莞固和食更在『冬懷石』中展現了接地氣的巧思，推出了「麻油薑汁豚肉炊飯」。不同於一般炊飯的清淡，這道料理一掀蓋便能聞到撲鼻的麻油與老薑香氣。日本米粒粒分明，吸飽了豚肉的油脂與高湯精華，咀嚼時米香與麻油香氣在口中擴散，帶來暖胃又暖心的滿足感。搭配上「銀鱈柚庵味噌銀餡燒」，細緻的銀鱈魚肉在筷子輕夾下即刻分離，勾芡的銀餡滑順柔和，包裹著帶有柚子清香的味噌風味，每一口都是溫潤的極致享受。

升級冬懷石奢華體驗 A5和牛紙鍋展現入口即化的脂香韻味

為了滿足年末聚餐與商務宴請的多樣化需求，莞固和食同步推出了「冬日暖心加碼」。凡點購『冬懷石』料理，即可享優惠價加購個人紙火鍋。其中最受矚目的「黑毛A5和牛紙鍋」，選用頂級日本和牛，肉片上分布著如大理石般細緻均勻的雪花紋路。

透過特殊的紙鍋加熱方式能讓湯頭更清爽，襯托肉脂香氣，保留湯頭最純粹的清甜。將A5和牛在滾湯中輕涮三秒，粉紅色的肉片吸附了甘甜湯汁，入口即化，豐沛的肉汁與牛油香氣瞬間佔據整個味蕾，帶來近乎奢侈的幸福感。這種「懷石料理＋頂級鍋物」的雙重享受，不僅提升了用餐的豐富度，更讓莞固和食的『冬懷石』成為今年冬天CP值最高、最能滿足口腹之慾的聚餐首選。

