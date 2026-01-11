免飛日本！7-11首度開賣現打果昔 炸物專櫃限店登場

7-11宣布即日起於限定門市導入「智能果昔機」，每杯封膜上皆有獨一無二專屬Qrcode，於機台前方掃碼後就可撕膜置入果昔機製作。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

超商看準消費者喜愛熱騰騰熟食和新鮮現做飲品，門市服務持續進化，7-11宣布即日起於限定門市導入「智能果昔機」與「現炸炸物專櫃」，盼以多樣化餐飲滿足民眾；全家則早於2021年推新型態熟食區品牌「SOHOT炎選」，2023年也於限定店舖展開「現打果昔」販售測試，帶來多元外食選擇，表現相當亮眼。

7-11首度導入「智能果昔機」，透過專利破壁技術與智慧標準化、自動化精準出杯，只需約90秒就能喝到一杯果昔。「智能果昔機」目前限定於欣旺、福正、民欣3家門市24小時販售，消費者到冷凍冰箱挑選果昔商品後至櫃檯結帳，每杯封膜上皆有獨一無二專屬Qrcode，於機台前方掃碼後就可撕膜置入果昔機製作。目前首波開賣莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔4種口味果昔，以100％新鮮水果製作鮮果果泥與冷凍果丁，僅少量添加蔗糖，確保商品在一年四季間保持穩定、好喝的品質，每杯售價79元。

不僅如此，7-11更開發「智能果昔機」製作熱飲，首波推出「鮮玉米濃湯」，每杯售價55元，使用門市微波爐微波後放入果昔機，只需約70秒就能享用一杯彷彿現煮玉米濃湯。「智能果昔機」目前僅為測試階段，後續會再根據消費者回饋評估，挑選適合商圈擴大導入更多門市與品項。

7-11瞄準即食熱食小點商機特別於台場、金旦、金崙、港務門市推出「現炸炸物專櫃」。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

另外，想吃超商現炸小點也免飛日本了，7-11創新餐飲服務、自有品牌「開心食堂」已於辦公商圈、學區等限定門市開發多樣化現做熱食，販售當日現做直送餐盒、必勝客獨享比薩等商品，是許多上班族就近購買午餐首選，本次瞄準即食熱食小點商機特別於台場、金旦、金崙3間台北地區門市與台中港務門市推出「現炸炸物專櫃」。7-11「現炸炸物專櫃」引進北海道可樂餅、甜甜圈、黃金脆薯餅、帶骨德式香腸、爆汁雞腿捲、鹽酥雞等人氣炸物小點，藉由開發獨家規格設備，簡化門市作業，每日定時油炸、於恆溫熱櫃陳列販售。

全家「SOHOT炎選」販售高達70款現烤點心、炸烤物，目前已導入全台超過700間店舖販售。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家「SOHOT炎選」販售高達70款現烤點心、炸烤物，目前已導入全台超過700間店舖販售；熱銷商品除導入日本全家技術接軌的黃金雞腿排、炸雞桶，更有高人氣葡式千層蛋塔、古早味甜甜圈等特色商品，近期亦持續推陳出新，推出與日本全家同款的新品「塔塔醬鱈魚排」，主打外酥內嫩、酸香清爽的口感表現。因應農曆年前的派對與歡聚需求，即日起同步推出「SOHOT炎選」現烤點心、炸烤物「任兩件88折」，以及指定炸物（棒腿、腿排、雞翅）「任選8支320元」的超值優惠，並可加購59元入手專為聚會情境設計的「派對保鮮桶」。

全家已於限定店舖展開「現打果昔」販售測試，目前於中山民權店、龜山樂善店與龜山華亞科店共3間店舖販售。（全家提供／朱世凱台北傳真）

在現做飲品部分，全家已於限定店舖展開「現打果昔」販售測試，目前於中山民權店、龜山樂善店與龜山華亞科店共3間店舖販售，主打新鮮水果製作與濃郁口感，共提供「木瓜牛奶」、「香蕉牛奶」、「蘋果鳳梨」與「綠拿鐵」4款現打果昔。據全家銷售觀察，現打果昔以夏季為銷售高峰，銷量較冬季高出3倍以上，後續將依季節特性與商圈條件，進一步擴大測試規模。

