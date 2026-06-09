免驚沒藥醫！衛福部祭5大策略、年底前推藥物韌性專法
為確保藥品供應韌性，賴清德總統今年3月宣布暫停藥價調查3年，衛福部長石崇良透露，近期已召開第一次藥品韌性推動委員會會議，未來通報藥品供應不穩時，健保要提高藥價，讓廠商有利潤空間供貨。另外，一些老藥如抗生素Penicilin長期仰賴專案進口，並非因台灣沒有製造能力，而是缺乏原始資料申請藥證，衛福部將研議訂定藥物韌性專法，針對歐美長期使用的老藥，直接採認藥證資料，提供特許，預計年底前提出。
石崇良今出席「百歲人生 有備而來論壇」表示，政院核定4年240億國家藥品韌性整備計劃，近期已展開第一次藥品韌性推動委員的啟動會議，有5大策略，分別是國藥國造、國藥國用，還有智慧調度、法規調適、國際合作，將分成5個工作小組推動，每季追蹤進度。
針對國藥國造，衛福部與經濟部合作，第一步是確定關鍵藥物。石崇良說，食藥署過去盤點出500多項基礎藥品，裡面有些是藥證比較多的、供應比較多元的，基本上它的韌性比較夠。第一階段約盤點出60幾項關鍵藥物由經濟部輔導廠商落地生產，
石崇良透露，關鍵藥物有幾個原則，它一定是基本用藥、是國人常用的，例如高血壓、糖尿病的藥，而且是藥證比較少、供應的來源比較集中寡占的。一些則是屬於專案進口的，像抗生素Penicillin，幾乎都仰賴專案進口，國內沒藥證，還有兒童特殊劑型藥品，幾乎沒什麼藥證，這些都希望能在地製造。
有了國藥國造，若醫療端不用，或者是藥價沒有辦法支應財務，還是會停。石崇良說，國藥國用牽涉健保的核價、藥價的調整，藥品清單出來後，就會開始討論藥價政策。3年暫停藥價調查期間，會重新修正藥品支付標準、藥價調整辦法。通報藥品供應不穩時，就立刻限縮藥價差，健保要提高藥價，讓廠商有比較大的利潤空間，持續供應藥物。
此外，若藥品供應吃緊，分配又失靈（例如出現囤藥），就會造成更嚴重的短缺。衛福部也規劃從製造、輸入到使用、申報端，把智慧調度系統建立起來，並導入AI預警機制。
石崇良透露，相關藥品韌性機制，都涉及法規的調適，例如Penicillin是因藥品太老，沒有原始資料，無從申請藥證，才須仰賴國外進口，不是台灣沒有製造能力，這需要法規的突破。因此，衛福部在討論訂定藥物韌性專法，針對歐美長期使用的老藥，直接採認他們的藥證資料，提供特許。另為因應藥品儲備量的提升，若未能在效期內用完就會報廢，未來也會研議成立基金支應，預計在年底前提出專法。
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