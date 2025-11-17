即時中心／黃于庭報導

我國近年致力發展綠電，推動能源轉型更進一步。本（11）月6日彰化彰濱工業區附近之「海上太陽能板」發生火警，已是2019年至今第3起，引發外界關注消防安全問題。對此，經濟部指出，意外均於第一時間內撲滅火勢，損害輕微；不過有鑑火災造成疑慮，將持續督促業者完善災防計畫。

經統計2019年1月1日起至2025年11月6日止，彰濱產業園區火警事故計有3 起為水面型光電設施火警，佔整體火警事故7.5%。經濟部表示，均於第一時間內撲滅火勢，且在地產業園區服務中心均依循產業園區工安通報，以及區域聯防組織等機制，協助防救災作業，於接獲火災事故消息後，即進行通報並掌握現場資訊。



針對6日上午彰濱工業區崙尾東04案場發生電纜短路燃燒，經濟部強調，事故場域已於第一時間已有先進行斷電隔離，並已迅速撲滅，無人員傷亡。已要求業者強化防護作為，包含電纜外增加蛇管及落實巡檢電纜狀態，降低再次發生之可能性。

此外，經濟部也要求光電業者提送災害防救業務計畫、加入產業園區區域聯防組織等方式，務求迅速掌握災害現場資訊、強化自身防救災能力，俾利配合消防單位救災作業。



為強化水面型太陽光電案場消防安全，彰濱產業園區服務中心已於今（2025）年11月10日邀集能源署、彰化縣消防局及聯合再生工程公司召開會議，要求光電業者加強及檢討相關巡檢措施及預防機制，並精進緊急應變制度等作為。

最後，經濟部重申，對於裝置容量達20MW以上之太陽光電案場已請業者提報災防計畫，而本案之業者業已提送，有鑑火災造成疑慮議題，能源署將持續督促業者完善災防計畫。

原文出處：快新聞／免驚！彰濱海上光電板「6年3起火警」 經濟部保證：損害輕無傷亡

