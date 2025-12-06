兒不只涉霸凌傳在校「脫褲」！賴瑞隆：和同學嬉鬧出現不妥行為

表態角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆料兒子在學校霸凌同學，現在又傳出，賴瑞隆的兒子曾在學校「脫褲」，學校得知後依規定進行通報，並安排健康教育課程。賴瑞隆表示，孩子可能覺得好玩，沒有想太多，因而出現不妥行為。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆被爆出兒子涉及校園霸凌事件後，5日親自召開記者會說明，並感到很自責也很抱歉。但受害家長指控，至今未接到直接道歉，並加碼爆料賴瑞隆的兒子早有前科，沒想到轉學後，又涉入校園霸凌事件。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

據了解，賴瑞隆的兒子不只涉及霸凌，還曾在與其他男同學玩耍時「脫褲子」，有知情人士指出，許多家長都知道此事，甚至已有通報性平調查。賴瑞隆表示，校方第一時間了解後立即進行處置，除依規定通報與聯繫家長外，也安排健康教育課程，讓孩子們學習如何尊重彼此。

廣告 廣告

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

賴瑞隆指出，事後了解後得知是孩子當時與幾個男同學嬉鬧，不知聊到什麼話題，有同學突發問敢不敢「脫褲子」，孩子可能覺得好玩、沒想太多就做了這不太妥適的動作。做為一個父親，深刻感受到孩子要學習的地方還很多，特別是在成長期。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

小紅書遭禁下個是TikTok？鄭麗文嗆綠「數位戒嚴」反民主

柯文哲喊藍白合不要再讓3%或6% 鄭麗文：會用最大誠意和善意

國民黨中台灣黨慶首站在苗栗！鍾東錦曝最憂心1事