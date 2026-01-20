兒不慎打翻牛奶遭壓頸擦拭 父判刑4月、緩刑3年

（中央社記者曹亞沿新北20日電）新北1名父親去年因不滿兒子打翻牛奶，將其雙手反折並強壓頸部，讓兒子趴在地上來回拖移用衣服擦拭。新北地院依成年人故意對兒童犯強制罪，判有期徒刑4月、緩刑3年。

根據判決書，新北市王男與妻子育有1名未滿12歲的兒子，去年9月2日晚間，兒子不小心在客廳打翻牛奶，王男一怒之下將兒子的雙手反折至背後、強壓其後頸，讓他翻身趴在地、臉部朝下，並前後拖移以衣服擦拭地上的牛奶。

另去年9月13日，王男與妻子發生爭執，暴怒下徒手推妻子致撞擊門板，導致妻子胸部、手臂挫傷、皮下血腫等。新北地檢署依成年人對兒童故意犯強制罪以及傷害罪嫌起訴王男。

案經新北地方法院審理，法官表示，王男為男童父親，本應盡心照護幼童，卻對毫無反抗能力的男童做出強制行為，依違反刑法成年人故意對兒童犯強制罪，並依兒少法加重其刑，但審酌王男坦承犯行等情狀，判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。緩刑3年，期間付保護管束，並接受40小時法治教育。可上訴。

至於王男推撞妻子涉傷害罪部分，因妻子撤回告訴不受理。（編輯：李亨山）1150120