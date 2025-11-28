兒入獄父逞慾！淫公公硬上媳婦懷孕 偽簽墮胎露餡

（記者許皓庭／綜合報導）一名女子因丈夫入獄服刑，故生活長期需依賴與其同住的公公扶助。未料公公竟兩度趁家中無人時對她性侵，並造成懷孕。更離譜的是，他在人工流產手術文件的「配偶欄」偽簽兒子姓名、加註「願負法律責任」，企圖掩飾犯行。法院審理後認定其以家庭權勢為手段犯下兩次利用權勢性交罪，合併應執行有期徒刑1年6月。

示意圖／北部一名女子因丈夫入獄服刑，故需依賴其公公扶助。未料公公竟兩度趁家中無人時對她性侵，並造成懷孕。（擷取自 免費圖庫Freepik）

判決指出，女子小莉（化名）與丈夫自2017年結婚後便與公公同住。丈夫因先後兩次入監，家中經濟來源主要靠公公負擔，她與兩名年幼子女生活大多仰賴對方協助。

2022年初，小莉獨自在住處時，公公趁其他家人不在家強行性侵，之後她出現身體不適，經婦產科檢查確認已懷孕兩個月。公公得知後陪同她前往診所進行人工流產，並在相關同意書的配偶欄及立書人欄署上兒子名字，還自行加註願負法律責任。

其後，丈夫在庭上明確表示，當時人在監所，從未得知妻子懷孕與墮胎，更未授權父親代簽文件。小莉在墮胎約半年後，再次於住處遭公公闖入侵犯，期間小孫女敲門詢問情況，公公才被迫停止。事後小莉因情緒崩潰被送醫，其友人也出庭作證指稱她事後受到明顯驚嚇。

面對指控，公公在法庭上全盤否認。他聲稱家中「不可能沒人聽到聲音」，並指小莉懷孕是「外遇所致」。他解釋自己陪同墮胎是因媳婦擔心被村內議論，甚至提出小莉誣告是因為他阻止她與其他男人來往。法官審酌其辯詞前後矛盾，不符常理，未予採信。

法院認為，被告身為長輩與扶養協助者，卻藉機以權勢兩度性侵媳婦，造成受害人懷孕及身心傷害，情節重大且犯後未見悔意，因此各判1年徒刑，合併應執行1年6月。

《引新聞》提醒您：性侵害就是犯罪，尊重身體自主權，請撥打110、113！

