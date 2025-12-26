兒剛滿月就被逮！后豐大橋冤案2被告 關押8年獲刑事補償2850萬

王淇政、洪世緯在司改會等民團協助下終於翻案判無罪。翻攝民間司改會

發生於2002年的后豐大橋女師墜橋命案，被告王淇政與友人洪世緯在歷經23年的法律鬥爭後，於2025年5月獲無罪確定。台中高分院今(26日)作出最新刑事補償裁定，判定賠償洪世緯1,551萬元、王淇政1,299萬5,000元，兩人合計獲賠2,850萬5,000元。法院認定兩人入獄時正值人生精華階段，且因公務員在偵查與審判程序中有明顯不當，包含草率繪製現場圖及法醫逾越專業鑑定，故採取每日最高額度5,000元折算補償金。

本案源於2002年12月7日凌晨，女教師陳琪瑄在后豐大橋墜橋身亡。起初檢方以自殺不起訴，但在家屬聲請再議後，憑藉目擊證人王清雲指稱看到王、洪合力將人丟下橋的證詞，案情急轉直下。兩人於2009年各被依殺人罪判刑15年與12年6個月定讞並入獄，失去自由超過8年。

隨後因證人供詞不一且法醫鑑定無法證明為自殺等爭議，最高法院罕見自為裁准再審，王、洪兩人終於2018年獲釋，並在多次更審後於今年5月迎來最終的清白。

獲判無罪的洪男表示，他2009年8月6日入監，到201年8月2月1日才假釋出監，失去自由超過8年，失去和妻子相處時光，又不能照顧白血病的孩子，母親也無法看到他無罪確定就離世，更無端背負殺人罪汙名，新聞報導讓他名譽受損，入獄也罹病。

王男則說，案發時他才23歲，對於女友不幸逝世深受打擊，還面臨殺人指控，人生精華時期失去自由近8年，直到今年他46歲才盼到無罪確定。

台中高分院最後認定，本案自2002年發生，至最高法院駁回檢察官上訴而無罪確定，前後歷時23年，2名被告身心煎熬，承受既深且久之精神痛若，洪男入獄時僅31歲，次子剛滿月，他獲釋已40歲，耗去人生最精華部分；王入獄時30歲，母親、手足多年頻繁接見，影響家庭生活，認定2人每日補償5000元適當，判准予刑事補償洪世緯1551萬元、王淇政1299萬5000元。



