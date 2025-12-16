兒叫不醒急報警！前台中市議長張宏年病逝 享壽73歲

台中政壇傳出憾事！前台中市議長張宏年病逝，享壽73歲。其子、台中市議員張彥彤近日向警方報案表示，當天準備叫父親起床吃早餐時，發現怎麼樣都叫不醒，觸摸身體已呈現冰冷狀態，明顯沒有生命跡象，警方到場後確認張宏年已明顯死亡，消息傳出，地方政壇震驚不捨。

張宏年叱吒中部政壇多年，出身台中在地政治望族，其父張啟仲為地方派系「張派」重要領袖，家族政治實力深厚。張宏年早年投入政壇，從基層市議員做起，長期深耕台中北區，服務紮實、人脈廣布，逐步在市議會中站穩腳步，最終成功問鼎議長寶座，成為原台中市（省轄市時期）議會的關鍵領袖人物之一。台中市升格為直轄市前後，他在議會中仍具舉足輕重的影響力，被視為當時地方政壇的重量級角色。

然而，張宏年的政治生涯並非一帆風順。2001年間，他曾在服務處遭薛球、陳益華犯罪集團綁架，歹徒開口索討3億元贖款，張宏年被囚禁3天後平安獲釋，家屬最終支付約3,000萬元贖金。隔年，又遭自稱涉及「耕讀園槍擊命案」的林明樺犯罪集團電話恐嚇，警方因此一度加強隨扈與安全維護。

隨著年事漸高，張宏年逐步交棒給下一代，其子張彥彤接棒參選第三屆台中市中區、西區市議員，並以該選區第一高票當選，延續家族在地方政壇的影響力。2020年7月底，張宏年因長期自費服用盛唐中醫診所院長呂世明所開立、含硃砂的中藥粉，導致體內鉛、汞濃度嚴重超標，出現鉛中毒情形並住院治療，腦部受損約4成，之後多年臥病在床，鮮少再出現在公開場合。其母親、妻子及子女亦因服用相關中藥，出現不同程度的鉛中毒狀況。

張宏年辭世，象徵台中政壇一個時代的落幕。他一生見證台中從省轄市到直轄市的政治變遷，對地方政情與發展留下深刻足跡。家屬目前正低調處理後事，相關追思與告別式安排，將另行對外說明。

