兒吐媽媽不會排第1位 何如芸反常沒抓狂

〔記者林南谷／台北報導〕女星何如芸近來常聊2個兒子，因為兒子們進入青春期有了戀情，這也讓她想起自己也曾經歷過短暫「忘記我是人生父母養」戀愛腦時期。

何如芸說，當她聽見大兒子用他過來人的經驗對弟弟還有男性好朋友說：「你們現在都會覺得是媽媽排第一位，等你們有了女朋友之後，就會猶豫可能2位並列，但第一名絕對不會只有媽媽。」聽到大兒子這樣說，何如芸竟沒抓狂憤怒，反而覺得表達真實。

因為，何如芸也年輕過，想起當年唸大學瘋狂談戀愛，常常半夜回家關車門，回頭發現爸爸等在樓下，怎麼痛罵也擋不住她想和男友擁抱多一分鐘的心；當她看見兒子因為有了喜歡的人而人生變得豐富，自己愉悅心情也溢於言表，何如芸坦言：「我是真心喜悅，兒子們的快樂才是我的快樂。」

