兒噴飛母成「夾心餅」亡！翁差1秒被撞上 驚悚瞬間曝
高雄市今（18）日上午近10時發生一起死亡車禍，一名女子駕車時突然暴衝對向車道，撞飛一對母子，造成1死1傷，有一名老翁差點也被撞上，與死神擦肩而過。
今日上午77歲潘姓女子駕車行經建國三路時，突然逆向衝入對向車道，撞上共乘機車的年約60歲丁姓婦人及其兒子黃男，兩人被撞成「夾心餅乾」，造成嚴重傷亡。丁婦當場失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治，黃男則受傷送醫治療。
就在撞擊前一瞬間，有一名老翁疑似想穿越馬路，緩慢從騎樓走出，老翁左顧右盼似乎在觀察車流方向，而就在他剛走出人行道範圍沒多久，潘女駕駛的車輛突急速向老翁方向衝來，老翁正巧看的是反方向，完全沒注意到死神靠他如此的接近，幸好，潘女駕駛的車在老翁身前一公尺處衝過，但丁婦母子仍不幸被撞上，老翁嚇得連連後退，用手指著事故方向，似乎備受驚嚇。
警方指出，潘姓女子駕車逆向行駛時，先撞上機車後再波及路旁另一輛轎車，導致機車騎士與乘客遭夾擊受傷。經檢測，潘女並無酒駕情形，初步研判肇事原因為未依規定駛入來車道，詳細事故責任仍待後續鑑定釐清。
更多東森新聞報導
三峽婦過馬路遭撞飛 多處骨折！23歲騎士遭重罰
獨家／搭捷運「擠」出官司！2男互推 撞飛剛上車女子
影／倒垃圾被毒駕撞飛！父為救警衛慘死 女兒慟：一直喊救我
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
Nissan最新休旅曝光，Kait售價折合新台幣69萬起
Nissan即將替旗下跨界SUV家族帶來全新的生力軍，目前官方已確認，全新車款Nissan Kait將在2025年12月迎來全球首發。雖然被定位為全球戰略車，但從目前已知訊息來看，首波主力市場將集中在拉丁美洲，而日本市場暫時並未列入販售規劃。地球黃金線 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
榮登最無用配備 怠速熄火系統就是雞肋？｜汽車小學堂
什麼是SSS？許多人說這是沒用的東西，原廠有沒有搭載都不重要（重要的是價錢要便宜）。既然無用，為什麼成為原廠裝備？車廠是傻了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
百萬休旅戰！福特砍到8字頭 迎戰豐田RAV4
百萬休旅戰！福特砍到8字頭 迎戰豐田RAV4EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Nissan 暢銷 MPV 升級登場！全新 Outdoor 特仕版還可變身舒適露營車
Nissan 今年 11 月初宣布在日本為旗下熱門商旅 NV200 Vanette 進行年式更新，透過配備升級方式來維持競爭力，並同步推出全新 Outdoor Black Edition 特仕版來搶攻戶外市場，如今原廠接續宣布新年式 NV200 Vanette 正式上市，當地售價為 236.39～313.17 萬日圓，約台幣 48～63 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Toyota 跨界小鴨 Yaris Cross 特仕版售價揭曉！化身動感休旅展現新意
Toyota 日前宣布在泰國為入門跨界休旅 Yaris Cross 追加 Nightshade 特仕版，透過專屬黑化套件打造出更具動感氣勢的全新樣貌，如今原廠接續公布特仕版售價為 91.9 萬泰銖，換算約台幣 92 萬元，為當地 SUV 市場注入新活力。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發起對話
全面油電化能否續寫SUV銷售神話？2026全新大改款Toyota RAV4台灣1月13 高雄正式登場！
HEV＋PHEV雙電氣化策略，貼近未來趨勢Core/Adventure/GR Sport多版本滿足不同族群科技、安全全面升級，競爭力再強化1月13日正式亮相，極可能成為2026年爆款SUV入門款Hybrid：預估約110萬元起中階版Hybrid：預估約120~135萬元起(配備、四驅與舒適性提升)頂規款GR Sport/PHEV：預估約140~160萬元(插電混動與運動化配備導入)SUV 銷售霸主回來了，第六代RAV4正式倒數登台！在SUV市場長年穩坐銷售冠軍的Toyota RAV4終於迎來全新第六代大改款！Toyota總代理和泰汽車宣布，這一代全新RAV4將在2026年1月13日於高雄正式發表，宣告這款國民級SUV邁入全新世代。這不僅是Toyota旗下戰略SUV的一次關鍵進化，更被視為2026年台灣進口SUV市場最具指標性的重量級新車。隨著海外資訊與國內經銷端消息陸續曝光，全新RAV4究竟「改了什麼？值不值得等？」也成為車迷與準車主們最關心的焦點。發表、接單到交車時程一次看懂2026年1月13日，地點選在高雄。接單時間：有消息指出最快可能於2025年12月24日公布接單資訊，並於年底CARLINK鏈車網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Toyota全新第六代RAV4正式在日本上市
Written by: BearToyota最暢銷新一代SUV透過多元化、電動化與智慧化，滿足多元生活方式的需求。第六代RAV4是一款以「人生即冒險」理念打造的SUV，體現了無目的地、無所不為的精神。在保留 RAV4標誌性的堅固且強勁的設計與佈局的同時，其開發重點包括多元化(Diversification)、電動化(Electrification)與智慧化(Intelligence)。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
2035禁燃油車要變卦？ 歐盟讓步德法車廠能鬆一口氣？
12月16日，歐盟宣佈2035年不再禁用燃油車。原定2035 年新車碳排放目標由「零排放」下修為「減少90%」，全面禁售燃油車禁令解除，不再實施全面電動化。消息一出，關於電動車與燃油車的聲音爭相走告，箇中關鍵是什麼？燃油車可以繼續玩下去？還是沒那麼簡單？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
中國電動車攻勢太猛！歐盟退讓了 宣布取消2035燃油新車銷售禁令
在歐洲汽車產業的施壓下，歐盟執委會週二（12/16）公布計畫，將從2035年起取消對燃油新車的實質禁令，此舉象徵歐盟近年來在環保政策上做出的最大讓步。該措施仍需獲得歐盟各國政府及歐洲議會批准，一旦通過，將允許部分非電動車繼續銷售。太報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Honda正式宣布與Red Bull分手！2026年F1賽季還有Toyota也將回歸
Honda正式宣布與Red Bull分手！2026年F1賽季還有Toyota也將回歸SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台船：第2艘高緯度遠洋巡護船開工 (圖)
台船高雄廠17日舉行「高緯度遠洋巡護船6艘設計建造統包案」第2艘開工儀式。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
2025 Ford Territory Per4mance Hybrid試駕：回歸初心，用最簡單的方式迎接改變
放眼台灣市場，Ford應該是「愛」跟「恨」分做兩個極端光譜的汽車品牌之一。當然，這樣的「愛恨糾葛」當中牽扯太多，我們無從解套。但在試駕完Ford Territory Per4mance Hybrid之後，我想這樣的愛恨比例分配上應該會更具劇烈。原因無他，在建議售價及配備誠意超乎眾人期待值的條件下，這款被視為「高CP值國產油電休旅」的新星，Territory Per4mance Hybrid很有機會就此翻攪台灣國產甚至進口中型SUV市場。但你也知道，「棒打出頭鳥」這檔事總是屢見不鮮，不僅競品眼紅，而在「全球戰略車」名號背後所潛藏的詮釋角力，自是更有機會拉抬Ford原就不低的關注度。 這篇文章 2025 Ford Territory Per4mance Hybrid試駕：回歸初心，用最簡單的方式迎接改變 最早出現於 SanjiNoir 黑侍樂讀。SanjiNoir 黑侍樂讀 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高捷黃線主體工程施作 確保工安與交維順暢
[NOWnews今日新聞]隨著高雄捷運黃線建設持續加速，位於澄清路上的Y16車站主體工程於今（16）日開始進行捷運車站壁體挖掘，與混凝土澆築連續壁工程首單元施作，象徵高雄捷運黃線工程已正式邁入主體結構...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
福特認賠 停產多款電動車
福特（Ford）宣布策略大轉彎，放棄旗下旗艦F-150純電動皮卡與多款大型電動車，轉而聚焦油電混合車、燃油車與較小型平價...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
豪華家庭旗艦 PALISADE Calligraphy台北車展首秀
2026台北新車暨新能源車大展選在跨年檔期登場，HYUNDAI率先揭示參展主軸「HYUNDAI DRIVES BEYOND．現代驅動無界」，不談單一車款，而是從品牌視角出發，直接攤開產品線與技術布局，展現「什麼動力、什麼需求，都有對應解方」的企圖心。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
TikTok教學害慘韓系車廠！現代、起亞同意替美國買家免費「更新零件」，讓自家汽車不再被輕易偷走
南韓兩大車廠現代汽車（Hyundai）與起亞（Kia）17日和美國35州達成和解協議，針對過去幾年以來，因為TikTok影片所引發的一系列偷車危機，迫使車廠給出承諾、將向35州車主提供總價值超過5億美元（約新台幣157億元）的免費維修更新計畫，藉此解決數百萬輛已出廠汽車，內部缺乏適當防盜科技的問題。 《美聯社》指出，此案是由明尼蘇達州檢察長艾里森（Keit......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
歐盟宣布內燃機汽車延5年至2040年退場 表面是環保政策挫敗 背後是對抗中國電動車傾銷 為歐洲車廠留生路｜鏡轉全球｜#鏡新聞
歐盟宣布內燃機汽車將延後5年，到2040年再退場，甚至不排除會無限期放寬汽車零碳排目標，表面上是歐盟環保政策史上最大挫敗，背後卻是歐美車廠快被中國電動車淹沒，不得不採取應對政策。德國福斯汽車昨天關閉德勒斯登組裝廠，是福斯成立88年來，首度關閉德國本土工廠，這座透明工廠2002年投產以來，累計產量不到20萬輛，必須忍痛止血。 義大利總理梅洛尼今年五月就批評，歐盟推動「全電動車」政策，根本是拿石頭砸自己腳，因為中國幾乎掌控全球電動車市場及供應鏈，堅持只能賣電動車，等於拱手把市場端給中國車廠，在歐盟還沒建立完善生態系之前，一股腦推動純電車，根本是開大門迎接中國入侵。 美國總統川普推翻拜登的電動車政策之後，準備全面放寬新車油耗標準，福特近日宣布認賠195億美元，超過台幣6100億，砍掉電動車計劃，成為美國汽車史上最昂貴的砍掉重練。 加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
少女騎士看過來 PGO汰舊換新甜心價首選Ｊ系列
PGO 於今冬推出J系列專屬甜心價優惠，讓少女騎士們以更安心的價格汰舊換新，輕鬆換上心動座駕，享受甜美又自在的優雅騎乘時刻。即日起至114年12月31日止，汰舊換新即可享有甜心價優惠：J-bubu115最低只要66,700元起、Spring125最低77,500元起，另有小資分期輕鬆付專案，讓換車不再有負擔，心動不如馬上行動，歡迎前往全台門市親身體驗。 J-bubu115 向來以時尚外型與以甜點命名的繽紛車色，深受女孩族群喜愛。全車標配 LED 高亮度燈具，不僅有效提升夜間騎乘安全性，也讓整體造型更具辨識度，展現低調卻精緻的風格美感。身為同級中配備最齊全的車款，J-bubu115 搭載超強油冷…CarFun玩車誌 ・ 4 小時前 ・ 發起對話