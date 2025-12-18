兒噴飛母成「夾心餅」亡！翁差1秒被撞上 驚悚瞬間曝

老翁差一秒遭撞上。（圖／東森新聞）





高雄市今（18）日上午近10時發生一起死亡車禍，一名女子駕車時突然暴衝對向車道，撞飛一對母子，造成1死1傷，有一名老翁差點也被撞上，與死神擦肩而過。

今日上午77歲潘姓女子駕車行經建國三路時，突然逆向衝入對向車道，撞上共乘機車的年約60歲丁姓婦人及其兒子黃男，兩人被撞成「夾心餅乾」，造成嚴重傷亡。丁婦當場失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治，黃男則受傷送醫治療。

就在撞擊前一瞬間，有一名老翁疑似想穿越馬路，緩慢從騎樓走出，老翁左顧右盼似乎在觀察車流方向，而就在他剛走出人行道範圍沒多久，潘女駕駛的車輛突急速向老翁方向衝來，老翁正巧看的是反方向，完全沒注意到死神靠他如此的接近，幸好，潘女駕駛的車在老翁身前一公尺處衝過，但丁婦母子仍不幸被撞上，老翁嚇得連連後退，用手指著事故方向，似乎備受驚嚇。

警方指出，潘姓女子駕車逆向行駛時，先撞上機車後再波及路旁另一輛轎車，導致機車騎士與乘客遭夾擊受傷。經檢測，潘女並無酒駕情形，初步研判肇事原因為未依規定駛入來車道，詳細事故責任仍待後續鑑定釐清。

