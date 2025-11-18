兒在校欺負同學 母和男友共謀持釣竿鞭打慘了

陳婦因兒子欺負同學，教唆許姓男友涉嫌凌虐他成傷，均被橋頭地院判刑。(記者鮑建信攝)

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市陳姓婦人經校方告知，兒子欺負同學後，涉嫌教唆有前科的許姓男友教訓其成傷，橋頭地院依妨害幼童發育罪，判處許徒刑10月，陳婦徒刑6月，均不得易科罰金。

警方調查，被告陳婦和兒子甲童與她的許姓男友同住。2024年8月31日下午，許男因甲童不服管教，涉嫌掌摑他臉部及持掃把鋁製長柄鞭打，導致臀部、四肢多處受傷。

今年2月20日晚上，陳婦經老師告知甲童欺負同學，質問緣由為何，甲童不承認有錯，她於是教唆許男管教，他抵達住處後，命甲童雙手高舉置物籃罰站、掌摑臉部，及持釣竿鞭打四肢等處成傷。

廣告 廣告

隔天上午，甲童上課被老師發現身體多處受傷，通報社會局社工帶至醫院驗傷，並報請警方處理，依妨害幼童發育罪嫌，函送橋頭地檢署偵查、起訴。承辦法官開庭調查後，審酌許男、陳婦均認罪，分別判處有期徒刑10月和6月， 仍可上訴。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

苗栗女國中生墜樓 失去生命跡象送醫不治

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

悚！轎車高速衝撞停等紅燈機車肇逃 彰化女騎士遭捲車底慘死

