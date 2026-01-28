兒女拱破鏡重圓 趙傳：回不去了
「金曲歌王」趙傳28日宣布將於5月23日二度唱進北流，舉辦「給所有知道我名字的人」演唱會，好友伍思凱的兒子被爆餵毒騙炮，本人否認「太瞎了吧」並揚言提告，對此，趙傳表示有聽到這個新聞，但不清楚具體情況，也分享自己的家庭教育。
趙傳前幾個禮拜還在飛機上碰到伍思凱，「有打個招呼，沒有更多交流」，由於伍思凱久未露面是否退休？趙傳說，應該沒有，伍思凱狀態很好，也還有做一些演出。
趙傳有1子2女，大女兒27歲、二女兒大學畢業回上海陪媽媽、小兒子今年也要畢業了，「我當然有家規、門禁。現在小孩大了有自己的生活，還是要提醒他們注意安全，跟人和睦相處，不欺負別人也不被別人欺負，以及減少金錢上的往來」。感情方面，他則叮嚀小孩「先從交朋友開始，價值觀一致再去發展進一步的關係」，不過還沒有聽說他們交男女朋友。
第二春隨緣
趙傳與前妻離婚16年，是否想再找個伴？他笑說「隨緣」，要合得來，也要對方願意，這是雙向的事情。他的小孩都希望父能破鏡重圓，但他坦言：「人與人之間過了就過了，真的回不去，他們也能夠理解，我現在單身滿開心。」
趙傳6月將屆滿65歲，他一直持續自我鍛鍊，除了練嗓子，也打籃球、做重量訓練，前陣子也去運動中心游泳，體重從70公斤降到66公斤不到。他自豪已為演唱會準備的非常充分，也會為台北場獻上「限定版歌單」，特別嘉賓則打算邀請潘越雲來助陣，演唱會將於2月8日開賣。
