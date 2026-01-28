兒女盼復合！趙傳離婚16年坦言「回不去了」 鬆口吐心聲

金曲歌王趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡演台北站，暌違4年二度唱進北流。他28日出席演唱會記者會，他離婚16年，被問及近年的感情生活，笑說：「現在覺得單身蠻開心的！」不過也坦言孩子們其實很希望自己能與前妻破鏡重圓。

趙傳與前妻離婚16年，鬆口談感情現狀。（圖／旋風音樂 X KKLIVE 提供）

趙傳在1998年與前妻李秉蓁結婚，兩人婚後育有1子2女，並於2010年協議離婚。被問到會不會想找個伴？趙傳淡然說：「我覺得這個隨緣，這年頭男生要跟男生交朋友都不容易了，更何況是交女生朋友。」他坦言，兩人相處還是要有些交流，對彼此狀態很了解，且各方面契合，才有機會發展成進一步的關係。

趙傳透露，三個小孩中，老大今年27歲在海外工作，二女兒大學畢業和媽媽在上海，老三目前則在國外唸大學，自嘲現在基本上小孩都不太理他，「除非是他們放假有回家，所以我很自由，沒人管，也沒人可以管。」

至於孩子們會不會鼓勵他多認識異性？趙傳坦言，孩子們其實都比較向著媽媽，很希望他和前妻能破鏡重圓，「雖然是希望但他們也知道，人與人之間有些東西一旦過了就回不去了，所以他們也都能夠理解，會尊重我的想法。」

出道38年的趙傳首首經典歌曲，一開口就能掀起無數歌迷回憶殺，《給所有知道我名字的人》巡迴歷經近兩年，跑遍全亞洲各城市，今年農曆開春還將征戰北美洛杉磯及拉斯維加斯，台北站則將會是巡迴的最終收官場。趙傳也預告，將為台北場獻上「限定版歌單」當成驚喜彩蛋送給久違的歌迷。

趙傳將於5月23日二度唱進北流，預告會為台北歌迷獻上限定版歌單。（圖／旋風音樂 X KKLIVE 提供）

面對許多鐵粉敲碗能聽到「台語歌」，更點名希望能唱30年前曾出過的台語專輯《黑暗的英雄》裡面的歌曲，鮮少在演唱會上唱台語歌曲的趙傳首度鬆口表示，會納入考慮，他笑說：「會提出這個要求的肯定是鐵粉！會把大家給的意見全都參考進去，屆時希望能有一些驚喜給大家。」「趙傳《給所有知道我名字的人》世界巡演台北站」將於2/8中午12點在KKTIX及全家FamiPort正式啟售。

