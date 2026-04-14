兒女長大想圓夢！50歲博士媽想當「工程師」 內行人揭2大殘酷真相

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生活中心／王文承報導

一名媽媽表示，自己大學主修物理，過去10年專心在家育兒，如今孩子已長大，她希望重新投入職場，甚至考慮攻讀光電博士再轉職工程師。（圖／資料照）

許多母親為了全心全意照顧小孩而暫停職涯，但當孩子長大後，重返職場的念頭也隨之浮現。一名媽媽表示，自己大學主修物理，過去10年專心在家育兒，如今孩子已長大，她希望重新投入職場，甚至考慮攻讀光電博士再轉職工程師。不過，她也擔心，等到博士畢業時可能已經50歲，是否仍有機會被企業聘用，貼文曝光後，掀起網友熱議。

50歲博士媽想當工程師 內行人揭殘酷真相



一名女網友在網路論壇《PTT》發文指出，她是物理系畢業，當了10年家庭主婦後想重返職場，因此思考是否要攻讀光電博士學位。不過她也坦言，屆時畢業年齡可能已接近50歲，不禁好奇詢問：「這樣還有機會當工程師嗎？」

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貼文曝光後，引起不少業界人士回應，多數人認為若目標是進入業界當工程師，其實碩士學歷已經足夠，「要工作碩士就夠用了」、「有碩士就可以直接找工程師職缺，沒必要念到博士」、「一般工程師職位，大學或科大畢業也有機會」、「如果不走學術，碩士已經很夠」。

也有人提出不同建議，認為年齡在工程師職場中確實是一項劣勢，「50歲博士畢業，可能更適合往教學或顧問方向發展」、「與其當新人工程師，不如考慮管理或其他角色」、「中高齡轉職本來就比較困難」、「沒有相關工作經驗，加上年紀偏高，人資可能第一關就篩掉」。

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