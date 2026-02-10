兒媳懷孕被疑出軌 公公轉3千萬安撫不成怒討回…陸法院判了

近日，大陸上海徐匯區人民法院審理了一起家庭財務糾紛案件，當事人為一對婚姻破裂的小夫妻及男方父親。公公老唐以兒子和兒媳借款不還為由，向法院提起訴訟，要求兩人歸還650萬元人民幣（約2961萬元新台幣）購房款及利息。然而，法院最終駁回了老唐的全部訴訟請求。

兒媳懷孕被兒疑出軌，公公轉650萬人民幣購房款安撫。（示意圖／Freepik）

據《看看新聞》報導，小唐與小謝於2020年12月登記結婚。婚後，老唐為小夫妻準備了一套價值千萬的婚房。然而，隨著時間推移，小夫妻之間的矛盾逐漸升級。在小謝懷孕期間，小唐隱瞞婚史的行為被揭露，並多次懷疑胎兒非親生，要求進行親子鑑定。鑑定結果顯示孩子確為小唐親生，但小謝因受到傷害，怒氣未消，甚至曾表示想打掉孩子並離婚。

面對家庭危機，老唐為了安撫兒媳，並表達對她的感謝，在2023年4月至6月間分三次向小謝的銀行賬戶轉入共計650萬元人民幣，轉帳備註均標明為「購房款」。這筆款項隨後被用於購買徐匯區的一套學區房，房屋產權登記在小謝名下。

2023年6月，小謝順利產下孩子。然而，夫妻感情仍未修復，雙方於同年9月分居。小謝提出離婚訴訟，但法院未予支持。此後，老唐以小夫妻借款不還為由，向法院提起訴訟，要求兩人共同償還650萬元人民幣，並提供了兒子小唐簽署的借條作為證據。

上海法院認為公公借款證據不足駁回訴訟請求。（示意圖／央視）

在庭審過程中，老唐表示，這筆款項是因小謝以打胎相威脅而借出的購房款。而小唐也站在父親一方，承認借款事實，並表示願意償還。小唐還稱，這筆錢是他與妻子商量後向父親借來的。

然而，小謝對此說法提出反駁，表示老唐的轉帳是基於對她的補償及感謝，屬於個人財產贈予，並非借款。她指出，老唐轉帳時的備註標明「購房款」而非「借款」，且提供的借條上僅有小唐的簽名，自己並未知情或同意，更未事後追認。

法院經審理認為，老唐僅能提供小唐出具的借條，無法證明小謝知曉或同意該筆借款，且該筆款項購買的房屋並非基於夫妻日常共同生活所需，因而不符合夫妻共同債務的認定條件。最終，法院判決駁回老唐的全部訴訟請求。

