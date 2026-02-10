兒媳遭質疑出軌！公公轉帳2千萬購屋安撫 夫妻仍鬧離婚反遭提告

公公出手闊氣，三次轉帳共650萬人民幣（約2600萬台幣），只為安撫媳婦情緒。（圖／翻攝自新聞晨報）

大陸上海徐匯區人民法院近日審理一起家事糾紛案。一名公公在兒子婚姻亮起紅燈之際，曾向兒媳轉帳650萬元人民幣（約新台幣2600萬元），作為購房補償金。事後小夫妻仍鬧離婚，公公轉而提告，要求兒子與兒媳返還該筆款項及利息，但法院最終判決駁回其全部訴求。

據《看看新聞》報導，資料顯示，兒子小唐與妻子小謝於2020年12月登記結婚，公公老唐為兩人婚後生活出資購置婚房。兩年多後，夫妻關係出現裂痕，小謝懷孕期間得知小唐曾隱瞞婚史，雙方矛盾加劇。小唐更懷疑腹中胎兒非親生，堅持要求進行親子鑑定。鑑定結果證實胎兒為小唐之子，但夫妻關係仍無法修復，小謝一度表示欲流產後再提出離婚。

廣告 廣告

老唐見情勢惡化，於2023年4月至6月間，分三次向兒媳帳戶轉帳共計650萬元，並在備註中標明「購房款」。該筆資金後用於購買徐匯區一處學區房，並登記在小謝名下。同年6月，小謝順利產子，但9月起與小唐分居，隨後提出離婚訴訟，法院未予准許。

老唐其後主張，650萬元為小謝以墮胎為要脅而向其借款，並提出小唐簽署的借條作為佐證，要求小夫妻共同返還金額及利息。小唐亦站在父親一方，承認借款事實，表示該筆款項為夫妻協議後向父親借得，願意還款。

然而，小謝則主張，款項性質為老唐為補償其在婚姻中所受委屈及感謝她生下孩子而「贈與」的個人財產，並非借貸。她強調自己從未簽署借條，且轉帳備註也非「借款」，更指出該房產並非夫妻共同生活必要所購，應不視為共同債務。

法院審理後認為，老唐所提借條僅為小唐一人簽署，並無證據證明小謝知情或事後追認；且涉案款項並非用於夫妻共同生活所需，不符合《民法典》關於夫妻共同債務的法律要件，最終裁定駁回原告老唐的所有訴訟請求。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

輔大內鬥1／醫院副院長無預警落馬 同事代墊25萬討不回成鬥爭犧牲品

獨家／活動取消粉絲退款無門 求助炎亞綸遭嗆：受精卵程度

賈永婕談「林宅血案」被出征！遭疑公關團隊不把關 她5字揭露實情