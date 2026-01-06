兒媳鬧離婚丟下3兒！67歲阿公「為了養愛孫」重返工地再扛家計
記者林意筑／彰化報導
彰化一名67歲「福哥」原本擔任貨車司機，退休後原本預計在家含飴弄孫、頤養天年，未料兒子與媳婦鬧離婚，丟下3名年幼的孩子不管，最終照顧孫子的責任落到他手中，「福哥」只好再度返回職場賺錢養孫，無奈因高齡導致求職屢屢碰壁，經勞動部勞動力發展署中彰投分署「僱用獎助措施」協助下，讓「福哥」順利重返職場，再次撐起家計。
「福哥」原本擔任貨車司機，年滿65歲後屆齡退休，原本預計靠養老金及老年給付過生活，沒想到兒子與媳婦婚姻不睦、鬧離婚，2人丟下3名年幼的孩子不管，心疼愛孫的「福哥」擔起扶養責任，不過為了支付房貸、孫子教育費及日常開銷等花費，讓積蓄迅速見底，這些生活重擔壓得「福哥」喘不過氣，最終「福哥」前往員林就業中心芳苑就業服務台求助，表示想找份工作。
據了解，由於「福哥」屬於高齡求職本就不易，又為了照顧3名孫子只能尋找日班、穩定的工作，加上加上企業用人謹慎，投了數十封履歷都石沉大海，面試也屢屢碰壁，讓「福哥」相當失落，擔心找不到工作無法照顧全家人。不過芳苑就業服務台協助「福哥」與在地金屬製造業者溝通，說明政府推動的「僱用獎助措施」，降低企業用人成本疑慮，替「福哥」爭取到面試機會，後續也順利錄取為作業員。
「福哥」重返職場後當起「資深實習生」，從頭開始學習如何修整、研磨金屬表面、熟悉產線作業等，因「福哥」展現高度責任感與穩定度，深獲雇主肯定，如今「福哥」靠著固定薪資讓家中經濟逐漸回穩，撐起3個孫子的生活，也撐起全家的希望。
對此中彰投分署指出，隨著高齡化社會來臨，中高齡勞動力不再是「被動照顧者」，而是企業可倚重的穩定力量，「僱用獎助措施」正是串起勞工與企業的關鍵橋梁，透過薪資補助提高雇主僱用意願，同時協助勞工強化職能，這項措施在「福哥」身上發揮關鍵作用，不僅解決企業用人顧慮，也為高齡者創造重返職場的可能。
