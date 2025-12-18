兒子上網尋失聯20年父親「竟是資深演員」！男星認了含恨分手：希望見他叫我一聲爸

資深香港演員煒烈（本名劉永偉）近期捲入一場網路尋親事件，他失聯近20年的長子Mic（劉盈灃）11月上網公開兒時合照，希望能夠找到父親，引發關注。雖然父子雙方一度透過中間人嘗試會面，但最終沒能順利相見。煒烈近日出席新劇活動時，公開談及此事，言語中充滿身為父親的期盼與感慨。

網路尋父引關注 身分確認卻難重逢

事件起因於一個月前，一名自稱「Mic」的網友在社群平台發文，希望尋找失散多年的父親，並附上一張兒時的父子合照，透露父親正是香港資深演員煒烈，但因為失去聯繫方式，已經多年未見，如今長大了不想留下遺憾，希望能再次一起吃頓飯。

煒烈隨後證實，照片中的嬰兒正是他的長子劉盈灃（Michael），並表示兩人已近20年未曾見面。然而似乎是因為關注度太高，Mic不久後就將這則PO文刪除，也沒有再進一步聯繫。

煒烈兒子的尋父文目前已經刪除。（圖片來源：Threads）

父親親述心聲：想抱他、問他過得好不好

煒烈在接受訪問時，直接地表達了對兒子的思念與渴望見面的心情。他說：「當然很想見他啊！從他出生到九歲，我有和他聯絡，也照顧過他。但後來我和他媽媽沒辦法在一起，就這樣分開到現在，他今年應該29歲了。」

被問到如果見面第一件事想做什麼，煒烈毫不猶豫地回答：「我會抱住他，然後問候他這麼多年來怎麼樣。畢竟是自己的骨肉，不是說我不負做父親的責任……各方面都有原因。」言語中流露出深切的關懷，與多年未盡父親職責的複雜情緒。

煒烈更動情地表示：「如果真的有機會見到他，他能叫我一聲爸爸，那真的會很開心。」至於是否會激動落淚，他則說：「我個性比較剛強一點，會不會哭真的說不準。」

相約見面卻臨時取消 父親坦言「好失望」

事隔一個多月，煒烈近日出席新劇《璀璨之城》記者會，透露這件事其實還有後續發展。在一位記者努力打聽牽線之下，雙方原本約好在西環一間餐廳見面。然而，當他滿懷期待地抵達餐廳時，記者卻告知他兒子不會來了。

煒烈坦言：「我好失望。我當時跟記者說，如果你約到他，就立刻通知我。你問我想不想念他？我當然想念啊，畢竟這麼多年沒見了。」語氣中充滿無奈與失落。

煒烈進一步說明，兒子在見面前透過中間人表示自己「還沒準備好」，沒想到網路發文會引起這麼大轟動。煒烈表示理解，但也不掩飾內心的難過：「見不到面，當然不開心。」

隨時準備好見面 對兒子喊話：想一起吃飯、了解你

儘管重逢之路波折，煒烈仍抱著希望。他表示自己已經「隨時準備好」與兒子見面，但苦於沒有聯絡方式。「現在只有他能找到我，我找不到他。」他只能無奈透過媒體，向兒子喊話：「希望他乖一些，很想和他吃頓飯，了解一下他。」簡單的話語，道盡一位父親最樸實的願望。

煒烈坦言，當年分手時對前伴侶「有怨恨」，「當時分開時，我說你把兒子給我，她不肯，她不肯我有什麼辦法？」他強調，自己並非不願負責，也曾給予經濟支持，但情況並非他能單方面掌控。如今隨著年歲增長，煒烈心中最大的牽掛，便是在有生之年能再見兒子一面。

