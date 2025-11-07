兒子人間蒸發35年 父母苦等忍痛收「死亡宣告」

一名男童35年前在自家樓下玩耍後突然失蹤，父母遍尋不著就此人間蒸發，直至進入父親忍痛向法院聲請「死亡宣告」，法院審酌相關資料裁准後公告，半年內仍無消息，將依法宣告死亡。

男童失蹤35年家人忍痛聲請「死亡宣告」。（示意圖／翻攝自Pexels）

1990年某日男童在母親陪同下與鄰居小孩在家樓下玩，媽媽短暫上樓準備晚餐，忙完回來卻不見兒子與鄰居，查問得知鄰居小孩已自行返家，家人四處找尋卻不見男童蹤跡就此人間蒸發。

家人當晚向警方報案，鄰居們也幫忙到處尋覓，但當年監視器尚未普及畫面有限，警方也查無線索，多年來男童父母持續懷抱希望，有任何可能找到孩子的消息都不放過，至今已超過35年，男童仍然全無音訊生死未卜。

廣告 廣告

依《民法》第8條規定，失蹤滿7年法院得依利害關係人聲請死亡宣告，《家事事件法》亦明定法院在准許前，須先進行「公示催告」，並於公告六個月期間，供失蹤人或知情人士通報現況，男童父親日前忍痛向法院聲請宣告死亡。

案件審理期間，法院調閱全國刑事前案查詢、勞健保就醫資料與出入境紀錄，均查無男童任何活動紀錄；社會局也無男童任何社福福利與補助請領，法官認定男童父親主張可信裁准公示催告。

法院自公告起6個月內，若無人向法院通報男童尚在人世，將根據裁定內容正式宣告死亡，男童的法律權利義務也將依法消滅或移轉，家人只能接受愛子消失35年確定死亡結果。

延伸閱讀

不只偷吃粿粿？王子被爆美國行疑「想當免費仔」省旅費

王子偷吃粿粿形象翻車！ 2年前喊「感情觀被動」被酸爆

陶晶瑩批粿粿、王子「吃人夠夠」 嘆婚姻瑣事並非出軌理由