兒子以為是詐騙！媽媽摩鐵外遇被抓包 半世紀婚姻崩塌

台南一名男子因擔心媽媽被詐騙，2度跟蹤她至汽車旅館，最後甚至報警求助，沒想到卻在警方到場後，意外得知了媽媽竟與小王發生婚外情。他的父親在知曉妻子出軌後，憤而訴請離婚，並對小王提告，後續台南地院審理，認為小王侵害了人夫的配偶權，判他須賠償40萬元。

人夫得知妻子外遇 憤而提告小王

根據判決書，這對老夫妻於1977、1978年左右結婚，婚後育有一子。丈夫指控，小王從2021年起，就介入他與妻子的婚姻，他的手上還握有大量曖昧對話、訊息。丈夫還提出妻子與小王在今（2025）年1月、3月一同前往汽車旅館，令他不堪其擾，飽受極大精神壓力，因此憤而向小王提告並要求51萬元的精神慰撫金。

小王辯稱「只是聊天」 兒子作證反駁

對此，小王在庭上辯稱，今年1月並未與人妻前往汽車旅館，3月雖曾同行，但只是為了尋找一個「安靜的地方」聊天，並強調雙方不存在任何不當關係。不過，老夫妻的兒子出庭作證，直接反駁小王的說法。

LINE對話與汽車旅館行蹤 成關鍵證據

老夫妻的兒子指出，因擔心媽媽遭到詐騙，他曾在去（2024）年12月及今年3月兩度跟蹤她，也親眼看到媽媽上了小王的轎車並駛入汽車旅館，擔心媽媽受騙才會報警求助。後續經警方臨檢，警方向他吐露事實，這才讓兒子驚覺，媽媽是在「私約小王」，並非是遭人詐騙。

事件曝光後，人妻也向丈夫、兒子坦承實情，並主動提供與小王的LINE對話紀錄，供父親留存佐證，2人隨後於今年3月25日離婚，一起攜手走過將近半世紀的婚姻關係，也隨之劃下句點。

法院認定侵害配偶權 判賠40萬元

台南地院法官認為，兒子身為人子，沒有必要為了偏袒父親而捏造母親外遇的情節，更不可能冒著偽證風險，導致父母近50年的婚姻破裂；加上他與被告素無恩怨，證詞具高度可信性。針對小王所稱「只是聊天」的說法，法官指出，他與人妻在夜間前往具高度私密性的汽車旅館，依一般社會觀感，已明顯超出普通朋友交往範圍。

經當庭勘驗兒子手機後，也確認LINE帳號與頭像與人夫提出的證據一致，足認侵害配偶權事實成立。台南地院綜合考量雙方身分、經濟狀況及行為情節，認定小王與有夫之婦舉動十分親密，已對他人婚姻造成重大傷害，最終判決須賠償人夫40萬元，全案可上訴。

