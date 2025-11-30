「兒子你回覆我啦」香港大火仍150人失聯 白髮老父天天傳訊無回應

75歲何姓老翁兒子住在「宏福苑」，大火後他每天傳訊息，兒子都沒有回應。路透社



香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」上週三（11/26）大火，已知128人死亡，警方今天（11/30）表示已確定其中84人身分，另44名死者身分有待確認，失聯人數約150人。不過許多失蹤者家屬都知凶多吉少。75歲何姓老翁的兒子和前妻住在其中一棟，他從出事後天天傳訊息給兒子都無回應，他雖沒收到兒子死訊，卻也心知肚明：「很明顯，他們沒能活下來。」

香港無綫新聞報導，警方災難遇害辨認組人員出動近乎全隊600人，配備防護衣、防滑鞋等，已搜索完畢2棟火勢較早撲滅的大樓（宏仁閣、宏道閣），未發現新的遺骸。

2025年11月29日，香港民眾悼念「宏福苑」大火慘案，獻花後忍不住哭泣。路透社

警務處助理處長林敏嫻表示大廈內環境非常複雜及昏暗，「很多單位嚴重燒毀，亦有積水，水深到小腿，有些物品亦倒塌，導致我們搜索空間是非常非常狹窄，大大增加我們搜索難度。」至於較早起火的宏昌閣及宏泰閣，目前仍未開始搜索。

警方表示目前確認到84名死者、37名傷者為失聯人士，仍44具遺體未能辨認，約150人目前尚未聯繫上，警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢說：「當中有100個個案，我們收到的資料比較零碎，包括報案人打上來熱線時，可能不清楚懷疑失蹤朋友，究竟是否真的住在宏福苑；或其實已多年無聯絡；或只知道懷疑失蹤朋友一些花名，所以我們現在是逐一聯絡。」

75歲何姓老翁兒子住在「宏福苑」，兒子目前列為失聯，但恐怕凶多吉少。路透社

從起火當天（11/26）就在宏福苑附近等待消息的75歲何先生之前接受路透社訪問時說，他73歲前妻和兒子住在這裡，他手機中有去年兒子生日時，他祝兒子生日快樂，兒子回覆「多謝老豆（謝謝爸爸）」，這恐怕是兒子給他的最後一條訊息。

大火後他每天傳訊息，「你們有沒有事？」「你跟媽媽怎麼樣？」「你們在哪裡？」訊息都無回應，他又傳「你們在哪裡，你覆（回覆）我啦，我好擔心你們」，同樣石沉大海。

他告訴路透社：「我是一個很正向、無憂無慮的人。如果不是發生了這件事，我會過得很開心。以前我會去老年活動中心，騎腳踏車到處走，但現在我什麼都不想做了。我很傷心。」雖然警方未確認死者中有他的兒子，但他說：「很明顯，他們沒能活下來。」

