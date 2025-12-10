兒子債務糾紛殃及高市檳榔攤女老闆被砍死 凶嫌收押

（中央社記者洪學廣高雄10日電）高雄呂姓男子今天上午前往鳳山區一間檳榔攤，原要找林姓男子協商6萬元債務，卻與林男母親王姓老闆娘口角，憤而持刀砍殺王婦；呂男晚間移送雄檢，檢方依殺人罪嫌聲押獲准。

警方調查，46歲呂男與檳榔攤王姓老闆娘的兒子林男疑有新台幣6萬元債務糾紛，呂男上午7時許前往檳榔攤要找42歲林男討債未果，與68歲王婦起口角，憤而持刀追砍右胸及左肩，王婦當場失去生命跡象，經送醫急救，仍於上午近10時宣告不治。

廣告 廣告

呂男行凶時，附近民眾原本正在錄影求救，呂男發現後趕忙逃亡。警方獲報到場，根據鄰居指認逃亡路線，在附近一間夾娃娃機店內尋獲加以逮捕，並在附近水溝找到凶刀。

警方帶回呂男詢問後，下午依故意殺人及擄人勒贖致人於死等罪嫌移送高雄地檢署，檢方晚間聲請羈押，高雄地方法院裁准。（編輯：陳仁華）1141210