兒子前女友爆前任「媽媽太可怕」 柯志恩回應了

對於兒子前女友爆料媽媽太可怕，柯志恩30日回應，表示年輕人分開後就彼此祝福、各自安好。 圖：孫家銘翻攝

[Newtalk新聞] 近日，社群平台Threads上有網友發起分享「與前任合照」的討論。其中，有一名自稱是國民黨立委柯志恩兒子前女友的網友就發文表示，「前任什麼都好，跟他交往是三生有幸，就是媽媽太可怕」，引發網友熱議。對此，柯志恩今（30）日回應，表示年輕人分開後就彼此祝福、各自安好。

其實這位自稱柯志恩兒子前女友先前就發文爆料，柯志恩兒子是美國公民，並稱對方在年滿18歲前，透過父親在美國工作為由，順利以依親方式取得美國公民身份。

她當時也強調，自己並非反對擁有美國國籍、在美工作或置產，而是無法忍同中國國民黨近年屢遭外界批評「親中、疑美」，甚至推動刪減國防預算的政治立場；另一方面，卻又讓家人選擇定居美國，享有安全穩定的生活。她質疑，這樣民眾要如何信任在立法院居多數國民黨立委，一邊主張可能弱化台灣主權的政策，一邊卻讓家人遠赴美國避險。

相關爆料也掀起輿論風波，柯志恩當時回應，自己從政以來從未隱瞞家人在美國擁有合法身份與工作，並表身為公職人員的她，願意接受公眾檢視，但家人並非政治人物，不應該成為攻擊對象，直言「政治真的可以不用如此」。

隨著近日有網友在Threads發起分享「與前任合照」的討論串，該名自稱柯志恩兒子前女友的網友又再度現身留言，表示前任什麼都好，交往過是她的榮幸，但也直言對方母親「太可怕（個性＋政治立場）」，並形容當年男方十分聽母親的話。她還在留言中表示，自己已走出過去，祝福初戀幸福，並許願「他媽今年市長選舉落選」。

針對兒子前女兒的發言，柯志恩僅回應說，年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。

