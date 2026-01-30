兒子前女友爆料「媽媽太可怕」 柯志恩：分開後彼此祝福、各自安好

獲國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，遭一名自稱是其兒子前女友的網友在社群平台「脆」（Threads）上再度發文，透露「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性+政治立場）」，並形容當年對方是「聽媽媽話的媽寶」。對此，柯志恩26字回應：「年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好」。

國民黨立委柯志恩勤跑基層之餘，也得面對網路的側翼攻擊。（翻攝自柯志恩臉書）

這名網友去年3月間曾在Threads發文透露，柯志恩兒子並非持有綠卡，而是美國公民，並指出「他在快滿18歲前就依親爸爸（爸爸在美國工作）取得美國公民身分，因此不用坐綠卡移民監」。她當時也直言，自己並非反對擁有美國國籍、在美工作或置產，而是無法認同國民黨現在的各種親中排美、刪減國防預算等作為，另一方面卻又把資產和家人往美國移。

該名網友當時更質疑，「我們怎麼能夠相信一個在立院佔多數的國民黨立委，在他們不停推動弱化台灣主權、積極推動各種讓中共更容易侵略台灣主權的同時，而她的家人們卻選擇定居美國，享受著安全與穩定的生活」。

相關內容在去年一度引發熱議，對此柯志恩回應稱，從政以來未隱瞞家人在美國有合法身分及工作，並強調自己身為立委應接受公眾檢視，但家人不是，也無奈表示不斷被炒作，「政治真的可以不用如此」。

立法院長韓國瑜特贈代表國民黨角逐高雄市長選舉的立委柯志恩春聯，似有提前祝賀之意。（翻攝自柯志恩臉書）

日前「脆」上有網友發起「《與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人》大賽」，引來不少網友分享與前任的事蹟。這名自稱柯志恩兒子前女友的網友也在底下留言回應，除了透露「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性+政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」外，還表示「我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選～」。

該則留言一出再度引發網友熱議，挺綠的網友更是出言諷刺、講酸話。據《自由時報》報導，柯志恩對於兒子前女友的發言，僅回應表示「年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好」。

