兒子參加比賽 黃韻玲當評審直言「像幼稚園成果發表會」
黃韻玲在《樂團祭》最新一集「回歸初衷」擔任神秘講評嘉賓。14 歲就出道的她坦言：「初衷是不會改變的，也是永遠不會忘記的。」特別的是，黃韻玲的兒子沈裕紘（Arthur）正是參賽樂團「浪漫里」的成員之一。
談到兒子在節目上的表現，黃韻玲直言不避諱，甚至笑說：「有點像看幼稚園的成果發表會！以前幾集的過程來看，還在找一個延續的方向，不能只是在耍自己的。」也鼓勵兒子：「即使是最後一次，也要全力以赴。」
「浪漫里」由主唱魏裕銘（魏斯理）、吉他手沈裕紘（Arthur）、貝斯手歐易、鼓手陳羿瑋（一尾）與鍵盤手鍾漢組成。他們於 4 月成團，魏斯理回憶契機：「年初我辦了一場個人彈唱，大家去看完覺得很有趣，想一起創作喜歡的音樂，剛好《樂團祭》要開始，就決定組團試試。」他們的初心是做出讓大家能朗朗上口、一起唱跳的音樂。累積不少聲量的他們，粉絲數也從 6 位成長至數十倍，並獲得音樂季邀約。
談及有音樂大前輩媽媽是否帶來額外助力，Arthur笑說：「不會每一次都討論，她也很忙、我們也很忙，但如果剛好有聽到，她就會給我們一些建議，但我們不一定會採用。」印象深刻的部分，他分享：「她特別在意我們的合音，都會幫我們修，尤其是〈愛情暴風雨〉，很多對唱、合音都是我媽媽幫忙一起寫的，她太強了啦！」
《樂團祭》最終章正式開啟，六組樂團加上一組遺珠將站上最終舞台「新世紀的決心」，於 12 月 5、6、7 日在新北大都會公園水漾啵啵廣場登場，重現節目中的音樂祭樣貌。主辦單位公布多組表演陣容，包括 JYOCHO、Some Life，日本歌手 Reol，以及來自南韓的樂團 Balming Tiger 等，更多陣容將陸續公開。
