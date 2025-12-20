兒子告狀「和叔叔手牽手」洩姦情 人妻摩鐵開房小王遭求償百萬

桃園一名丈夫發現妻子婚內出軌，果斷離婚後對小王提告求償。（示意圖，Pexels）

桃園一名人妻小芳，婚後多年偶然與舊愛小王重新搭上線，兩人舊情復燃，暗通款曲一路愛到汽車旅館，卻因兒子一句話露餡，丈夫阿強掌握出軌證據後果斷離婚，並對小王怒告求償。桃園地院審酌後，認為小王侵害配偶權情節重大，判他須賠償精神慰撫金30萬元。

判決指出，阿強與小芳2017年結婚後育有1子，原本婚姻美滿、家庭和諧，直到2022年間妻子行為出現反常，開始手機不離手、頻繁在社群與異性互動，又經常無故晚歸搞失蹤，他雖有疑慮，仍努力經營家庭婚姻。

去年9月，阿強從兒子口中得知，小芳參加員工旅遊時「會和別的叔叔手牽手」，今年他便發現妻子與小王4～6月間頻繁出遊、用餐，兩人不僅有牽手擁抱、相互摟腰及撫摸臀部等親密舉動，甚至進出汽車旅館開房。心死的阿強馬上協議完成離婚，並向小王提告侵害配偶權，求償100萬元。

不過小王辯稱，他與小芳和平分手後多年未聯絡，去年底才偶然重新取得聯繫，但僅有簡單寒暄及偶爾聚餐，並未跨越普通朋友分際，否認自己是小芳兒子口中的「叔叔」。

小王強調，去年4月小芳透露打算離婚，兩人才會相約出遊，6月她告知已談妥離婚條件，幾天後便一起到汽車旅館，月底對方也確實完成離婚。何況根據阿強說法，小芳自2022年間就與其他異性互動頻繁，足見兩人婚姻早有裂痕，不該將責任歸咎於他。

不過法官看完原告提供的照片，認為小芳和小王舉止親暱，互動如交往中的情侶，還到汽車旅館開房，足認有破壞婚姻共同生活圓滿安全及幸福的程度。且小王明知人妻未完成離婚，仍介入對方婚姻，侵害原告配偶權情節重大。法院審酌雙方收入、外遇時間點與出軌程度，判決小王須賠償30萬元精神慰撫金，可上訴。

