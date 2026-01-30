兒子告訴同學「我沒有爸爸」歐陽靖認心頭震盪

歐陽靖獨自扶養兒子新醬多年。（圖／翻攝自歐陽靖IG）





資深女星譚艾珍的愛女歐陽靖2020年和日籍攝影師與小菅亮輔（RK）結婚，夫妻倆婚後因疫情相隔兩地，關係僅維持2年就宣告結束，由歐陽靖獨自扶養兒子「新醬」長大，不時會在社群分享育兒日常，豈料，她今（30）日在社群透露，無意間聽到兒子告訴同學「我沒有爸爸」，讓他心情十分複雜。

歐陽靖在IG限時動態表示，近日無預警聽到兒子新醬在跟同學聊天表示：「我沒有爸爸，我只有媽媽，我也沒有阿公～」，雖然她相信自己給兒子的愛「有100倍這麼多」，但聽見當下還是不免感到心頭震盪。

歐陽靖提到，因為父親早逝，自己也是在單親家庭成長的，但腦中仍然留存著11歲前對爸爸的記憶，爸爸對自己的人生也有深遠影響，而兒子新醬則是「完全不認識自己的父親」，甚至對生父的名字、職業、模樣都不了解，讓她無法想像新醬的處境。

歐陽靖坦言，自己與前夫也已經許久未連絡，僅確定對方過得非常好，而新醬至今都沒問過她關於爸爸的任何事，她也直言：「很奇妙的是，新醬的長相完全不像生父，個性也一點都不像（這是好事）」。

