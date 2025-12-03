兒子學做達悟人！夏曼・藍波安父子造舟啟航 「黑翅膀的飛魚」呼喚奔向海洋

作家夏曼・藍波安的兒子施藍波安，跟隨父親腳步學習達悟族造舟技能。目宿媒體提供

文學紀錄長片《大海浮夢》是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄片，以夏曼・藍波安（Syaman Rapongan）為主角，由導演周文欽與團隊歷時四年，上山下海，完整記錄夏曼・藍波安與兒子從潛水、捕魚、伐木、造舟到迎海啟航的壯闊旅程。3日正式曝光預告片，預售套票也正式開賣。

夏曼・藍波安自青年時期返鄉，決心透過身體力行延續族人的海洋智慧，展現作家少見的行動力與文化深度。他曾在台北求學與城市中摸索，年輕歲月的迷惘最終讓他察覺大海的召喚，因此帶著一家四口重返蘭嶼，重新學習族人捕魚、潛水、造舟等傳統技藝與生活技能。這段返鄉「學做達悟人」的歷程，也成為他日後創作與生命的重要基礎。

周文欽讚夏曼水中優雅 飛魚呼喚成就達悟族奔向海洋的動力

《大海浮夢》上月在金馬影展世界首映後引起熱烈討論。導演周文欽回憶，跟著夏曼下海後，才真正明白在他眼中海的深度，並讚嘆：「夏曼老師在水裡的優雅，是我怎麼追都追不到的！」夏曼・藍波安則認為，靠身體去理解海、學會在能力所及處停下並保持謙遜，成為他與兒子共同的生命教育。

達悟文化即是飛魚文化的延伸，夏曼形容：「黑翅膀的飛魚，它的呼喚成為這個島嶼民族奔向海洋的動力。」電影預告中，父子完成新船下水儀式後，於黎明時分迎海啟航，在風浪間灑網、辨浪、看潮。片中細膩捕捉了父子之間從山林伐木到海洋捕魚的默契，體現了「回家」的意義，並讓海的呼喚在大銀幕上再次被看見。

夏曼・藍波安返鄉蘭嶼書寫海洋文學。目宿媒體提供

拼板舟承載男人史詩 限定套票與獨立書店金句書籤開賣

夏曼・藍波安在片中提到，在山林間伐木時常想起父親的身影，他說：「Pikavangan（二人四槳的拼板舟）是一首男人的史詩。」這種拼板舟承載著族群文化、技藝與榮耀，更是男孩邁向成年不可或缺的生命學習。夏曼常說：「拼板舟的精神在於一個家庭建立它的海洋基地，船是一個不變的連結。」

《大海浮夢》電影將於2026年1月9日全台上映。除在博客來正式開賣預售套票， 12月8日起，全台13家獨立書店將推出「金句書籤套票」，以夏曼作品中的關鍵語句陪伴觀眾。



