兒子布魯克林掀家醜 貝克漢首度發聲「孩子被允許犯錯」

貝克漢（右圖）首度回應兒子，認為孩子們被允許犯錯，才有機會成長。翻攝IG



前英格蘭足球明星貝克漢（David Beckham）之子布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）矛盾浮上台面，布魯克林以6頁聲明批評雙親並與家庭切割，貝克漢20日首度回應。

綜合外媒報導，貝克漢在美國CNBC財經節目《Squawk Box》中，被主持人問到是否回應布魯克林的言論時，貝克漢談到社群媒體的影響力就像雙面刃，有好有壞，孩子若接觸到負面的部分，確實很危險，重點在於以正確的動機來使用。他舉例，自己一直透過社群平台支持聯合國兒童基金會，這是一種能讓世界關注各地孩子的工具。

貝克漢接著說，他始終以同樣方式教育孩子，孩子們會犯錯，但也被允許犯錯，這是他們學習的過程，這也是我試圖給他們的觀念，有時候，必須放手讓他們嘗試犯錯，才能夠真正成長。貝克漢並未直接點名布魯克林，但外界認為，這是他近期首度對兒子行為的回應。

回顧事件，布魯克林在IG首度公開談及和父母決裂的內幕，指出父母從他結婚前就多次介入、阻擋他的感情發展，「我的父母從我結婚之前就不斷試圖破壞我的感情關係，而且這種行為從未停止。」他提到，父母多年來一直在媒體上主導「完美家庭」的形象，然而他實際的成長經驗卻與此相去甚遠，「從小到大，我的父母一直在媒體上操控關於我們家庭的敘事。那些表演式的社群媒體貼文、家庭活動，以及不真實的關係，一直是我出生後所被迫生活其中的一部分。」

