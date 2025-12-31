兒子想買PS5？父親設下魔鬼級挑戰：先把《袋狼大進擊4》全成就通關

對於沒有工作又喜歡玩遊戲的小孩來說，是否能買一台遊戲主機或遊戲，全部的希望都是放在父母身上。而最近，國外一名父親分享兒子想要買 PS5 主機來玩之後的《GTA6》，所以他提出了一個條件「全成就通關《袋狼大進擊4》」

不少網友都認為這爸爸太邪惡了。（圖源：Crash Bandicoot 4）

該父親 @HarrisonTheHutt 在 X（推特）上分享，從他這樣說後，兒子現在的日子過得非常艱辛。結果這挑戰條件馬上在網路上引來網友關注，許多資深玩家開始對這位兒子表示同情。因為《袋狼大進擊4》被公認為系列中最困難的作品之一，想要達成全成就不只是需要收集所有寶石、完成計時賽，還有個在不死亡的情況下收集所有寶箱通關的條件。

並且考慮到這款遊戲超級高的操作門檻，以及複雜的收集要素，網友多數都認為這基本上是「不可能的任務」，甚至開玩笑說這位父親根本是為了省錢才設下這個陷阱。目前在 Steam 上全球玩家比例中，獲得《袋狼大進擊4》106%完美通關成就「OVER-Overachiever」的玩家，僅有 2.3%。

當然距離《GTA6》正式發售還有很長一段時間，兒子確實還有很多時間來磨練技術。而該父親也在回應網友時提到：「我很享受當一名邪惡爸爸的感覺」更笑稱自己要把兒子訓練成擅長平台遊戲的斯巴達戰士，甚至該爸爸本身就在 PS4 和 PC 上達成過兩次 《袋狼大進擊4》全成就。