兒子拒認屍！廈門猝死台男無法安葬 友曝一動作嘆「其實非不負責任的父親」

友人透露，其實猝死的宋姓男子並非不負責任的父親，不但長年支付贍養費，有時還會對著妻兒照片流淚。翻攝張雪如臉書



台灣一名57歲宋姓男子8日在中國廈門猝逝，不過其在台灣的兒子回應「他（爸爸）失聯我廿三年，不願意前往辦理後事」，導致遺體至今仍冰存於廈門殯儀館，無法返台安葬。據宋男友人透露，宋男其實並非不願負責的父親，2005年起每月都有匯數萬元贍養費，且一輩子未再組建家庭，甚至有時還會對著床頭一家三口的照片流淚。

長期協助處理客死異國、無喪葬費個案的「快樂天堂基金會」董事長張雪如表示，宋男友人於本月8日匯款給宋男，不過宋男卻無回應，朋友14日至宋男的廈門租屋處也無人應門，找鎖匠開門後卻驚見宋男陳屍屋內，且已死亡多日，遺體只能先暫存於廈門殯儀館。

根據中國官方規定，唯有死者直系親屬才能認領遺體、簽署文件決定遺體火化，以及運回台灣或在當地安葬等後事，因此快樂天堂基金會立即聯繫宋男在台灣的兒子，不過兒子卻明確回應不願處理、也不願簽署任何委託文件，因此基金會和宋男友人均無法代為處理。

根據《自由時報》報導，宋男友人透露，其實宋男並非不負責任的父親，從2005年起，幾乎每月都會匯款數萬至5萬台幣給母子倆，作為兒子的撫養費與教育費，但後來卻和母子失去聯絡。

友人透露，宋男一直都未再組家庭，身邊朋友其實曾勸他回台，不過宋男卻認為父母雙亡、在台灣已無生活圈，因此選擇繼續獨居。友人透露，宋男身高180、相貌堂堂，過去曾服役於陸軍儀隊，退伍後擔任股票分析師，後來赴中國專營台港中股票買賣，對朋友很慷慨，也很講義氣。

張雪如也表示，宋男在廈門的租屋處床頭擺滿他和前妻、兒子的合照，甚至還珍藏著一家三口的漫畫肖像，以及兒子幼年的照片「看得出他放在心底最深處的，就是這個再也無法彌補的家」。張雪如感嘆，宋男和兒子這些年的失聯，背後或許有外人不知的傷痛和故事，但無論如何，生命不該以如此沒有尊嚴的方式落幕；基金會和善心人士願承擔喪葬費用，希望宋男兒子能給父親人生圓滿的落幕。

海基會則表示，快樂天堂基金會曾針對此案來電尋求協助，海基會持續和基金會保持聯繫，提供各項必要協助，並衷心希望本案能有順利、圓滿的結果。

