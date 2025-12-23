兒子挺身阻止恐攻喪命 余家昶老母展大愛呼籲：不要苛責張文父母

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲妨害兵役通緝犯張文19日於捷運台北車站及中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，造成4人死亡、11人受傷。案發當下，57歲的余家昶在北車地下街見狀，英勇上前攔阻攻擊，卻遭張文刺殺，左側肺葉與左心房遭貫穿，不幸身亡。

余家昶年逾80歲的母親昨（22）日得知噩耗後悲痛欲絕，今日強忍哀傷受訪時表示：不要苛責張文父母。（圖／翻攝畫面）

余家昶年逾80歲的母親昨（22）日得知噩耗後悲痛欲絕，今日仍強忍哀傷受訪。她回憶，兒子自小就跟著父親在忠烈祠工作，個性正直、富有正義感，這次挺身而出的行為，成功阻止更嚴重的傷亡。儘管白髮人送黑髮人令人心碎，她仍哽咽表示：「身為一個母親，心真的很痛、很痛，但我仍以他為榮、為他感到驕傲。」

談及嫌犯張文，余媽媽表示，案發前大家都不認識對方、也沒有任何恩怨，如今張文已經往生，事情已成定局，她希望社會大眾不要將仇恨轉嫁到家屬身上，「希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。」

余媽媽也感嘆，張文可能是內心長期累積不快才會走上極端，提醒大家外出務必提高警覺，「現在社會很不安全」。余媽媽最後也感謝全台的關心，並透露唯一的希望便是政府能讓兒子進忠烈祠。

