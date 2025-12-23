兒子捨不得捐鞋 媽媽高毓璘給看「影片」後點頭答應了

三立集團舉辦「同心鞋力到非洲」活動，23日活動中，主播李文儀、朱培滋、高毓璘、黃家緯、相振為等人，以及舊鞋救命協會創辦人楊右任皆出席。主播高毓璘與兒子一同捐鞋，兒子一度不願意，直到看了影片，便答應捐出。

主播相振為、高毓璘、朱培滋、黃家緯、李文儀（圖／三立）

《消失的國界》採訪團隊過去深入非洲報導時震驚發現，「沒有鞋子穿」在當地竟可能成為致命危機。東非地區多為黃沙土地，土壤中潛藏名為「沙蚤」的寄生蟲，赤腳行走時容易鑽入皮膚產卵，引發嚴重感染，甚至必須截肢，成為威脅當地孩童生命的重要原因之一。

新婚不久的主播朱培滋擔任活動公益大使，過去曾赴巴西擔任交換學生，也曾走訪貧民窟，深刻體會到沒有鞋子穿的艱難處境，許多病毒都是從腳部入侵，一雙好的鞋子，能讓孩子走得更遠、行走更安全。此次她也個人捐出十雙鞋共襄盛舉，並表示這些鞋都承載回憶，婚後對這類關懷行動更有感觸，「自己過得很幸福，能多做就多做一點，如果這些小朋友穿了鞋能平安長大，這是一件很好的事。」

主播高毓璘（圖／三立）

主播李文儀則分享，自己與「舊鞋救命」的緣分可追溯至八年前，當時看到相關行動深受感動，便主動號召朋友捐鞋送往泰山倉庫。2023年她前往非洲索馬利蘭出差，親眼目睹因連年旱災造成上百萬難民流離失所，許多孩子赤腳行走在滿布碎石、甚至有毒蠍的泥土地上，一家近十口人擠在狹小帳篷中，一天僅能吃上一、兩餐，讓她更深刻感受到生活在台灣的幸福。

江宏恩、謝承均、舊鞋協會工作人員、馬幼興、李睿紳也加入捐鞋行動（圖／三立）

主播高毓璘分享，感謝這次捐贈活動，讓她能帶著愛買鞋的兒子一起整理鞋櫃。孩子成長快速，許多鞋子只穿過幾次就已不合腳，她便挑選出仍乾淨、實穿的球鞋捐出，並特地帶著兒子一起整理鞋櫃，同時向孩子說明這些物資能幫助誰、為什麼重要。她提到，當時要捐出兒子一年多前只穿過兩次的球鞋時，孩子一度不願意，後來看了影片後才說「好可憐」，答應捐出，送出時還不斷撫摸，就像送出自己的寶貝，不只是捐鞋，更是一堂讓孩子學會把消費轉化為愛心的生命教育課。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導