兒子涉空拍機投毒殺害動物 張美阿嬤農場聲明切割：2023年已終止合作

獸醫團隊在死亡的動物體內驗出劇毒。（翻攝畫面）

宜蘭縣日前爆發震驚社會的空拍機投毒案，涉案王姓男子遭檢方起訴並求處重刑，其身分被外界連結到知名的「張美阿嬤農場」，引發不少討論。對此，張美阿嬤農場28日正式發表聲明強調，案件為王男個人行為，早在2023年6月即已終止一切合作，相關投毒行為與農場營運、管理及動物照護「完全無關」，盼外界勿再錯誤連結。

檢方調查指出，45歲王姓男子因不滿前員工離職轉往他間休閒農場任職，於2023年5、6月間策畫投毒。他指示不知情員工，將苜蓿粒浸泡於含有劇毒農藥「托福松」的溶液中，混砂曝曬後製成毒餌，並於6月12日、24日及25日凌晨，3度操控空拍機飛越冬山鄉「星夢森林劇場」園區投放毒餌，導致侏儒山羊、梅花鹿與羊駝誤食後中毒死亡。王男至今未與被害農場和解，也未展現悔意，檢方依違反動物保護法及毀損罪起訴，並建請法院從重量刑。

張美阿嬤農場為何急發聲明？

由於王男被指為張美阿嬤的兒子，案件曝光後，農場一度遭外界影射與投毒案有關。對此，張美阿嬤農場在聲明中明確指出，王男僅曾「短暫參與」農場事務，且其行為嚴重違背動物福利與經營理念，場方早已在112年6月終止所有合作。之後王男另立名稱自行經營其他場域，其一切行為與決策均屬個人行為，與張美阿嬤農場毫無關聯。

聲明強調，農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物的行為。針對因本案衍生的錯誤連結與不實影射，已開始蒐證，未來不排除依法維護名譽與權益。

張美阿嬤農場呼籲媒體與社會大眾，切勿將王男的個人刑案與農場混為一談，若後續仍出現不實報導或言論，將依法主張權利，捍衛多年建立的友善動物農場形象與社會信任。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

