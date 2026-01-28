兒子涉空拍機投毒遭起訴！張美阿嬤農場發聲明切割 粉專直言：兒子是巨嬰

宜蘭空拍機投毒案王男被指是張美阿嬤兒子，今日張美阿嬤農場發出聲明。 圖：取自張美阿嬤農場官網

[Newtalk新聞] 宜蘭縣發生空拍機投毒案，涉案人王姓男子遭檢方起訴並求處重刑，而王男被指為張美阿嬤的兒子，導致張美阿嬤農場一度遭外界影射與投毒案有關，對此業者發出聲明，案件為王男個人行為，早在2023年6月即已終止一切合作，同時粉專更直言「兒子是巨嬰」。

宜蘭一處休閒園區2023年間發生動物集體中毒死亡案件，因食用遭空拍機投下的有毒苜蓿粒暴斃，後續發現操控空拍機的正是某農場主王男，全案經宜蘭地檢偵結，並依《動物保護法》、《刑法》毀損罪將王男起訴，且向法院請求從重量刑。

投毒的王男遭指正是宜蘭知名動物農場「張美阿嬤農場」中張美阿嬤的兒子，對此張美阿嬤農場（月森甯手作工坊）今日稍早發出聲明，本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

聲明一出後，有網友在粉專留言「分家的那個真的垃圾，張美阿嬤不要再幫他說話了好嗎」，而該留言得到粉專回覆，「因為兒子是巨嬰，遇到事情就會回家討奶吃」。

張美阿嬤農場完整聲明

近日媒體報導有關「空拍機投毒殺害動物案」涉及嚴重不當對待動物之事件，引發社會高度關注。為避免外界誤解，並維護本農場之聲譽與權益，特此鄭重聲明如下：

一、本農場從未涉及任何虐待、傷害或不當對待動物之行為。經查，該事件係前曾短暫參與本農場事務之王姓男子，其個人行為所造成之違反動物保護法之刑事案件。 本農場於112年6月發現王姓男子之行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止與王姓男子之一切合作；其後，該王姓男子另立名稱自行經營其他場域，相關行為與決策均屬其個人行為，與本農場之營運、管理及動物照護完全無關。

二、本農場長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物之行為。針對因本案產生之錯誤連結、不實影射造成本農場名譽受損之情事，本農場已進行蒐證並將依法主張權利，以維護多年來辛苦建立之友善動物農場名聲與社會信任。

懇請媒體與社會大眾，勿將該王姓男子之個人行為與張美阿嬤農場-月森甯手作工坊產生不當之連結，如後續仍有不實報導或言論，本農場將依法主張權利。

