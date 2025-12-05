兒子涉霸凌！賴瑞隆6度「抱歉」：深刻檢討、加強教育陪伴

立委賴瑞隆回應兒子學校霸凌事件。廖瑞祥攝



民進黨立委、高雄市長擬參選人賴瑞隆昨天被媒體揭露，其兒子在學校追打、霸凌同學，而且校方證實賴兒子共涉及3起霸凌事件。賴瑞隆今（12/5）天親上火線回應，過程中6度表示「抱歉」，並多次用「自責」、「自我檢討」等字眼，他坦承平常忙於工作，顯然陪伴、教養小孩的時間不足，未來會重新調配自己的時間。

賴瑞隆首先表示，對這件事感到自責、抱歉，因為自己孩子造成這麼大的風波，他說明，兒子先前在校內跟同學發生爭執，後來引發一些風波，當時學校立即介入輔導，也找兩邊學生溝通，當時以為順利處理完畢，但後來還有後續狀況。

賴瑞隆說，他要再次表達自責，自己的目標都是希望讓孩子們能夠健康快樂長大，針對這起事件，「還是要表達最大的一個歉意，也要表達最大自責。」他強調，先動手就是不對，也跟不斷跟孩子講「不能夠動手，動手絕對是不對」，不管動手後雙方狀況如，動手就是不對。

賴瑞隆神情低落表示，未來要自我檢討，因為過去花了相當多時間在政治工作上，在孩子陪伴、教養上確實不足啦，對孩子很抱歉，也對於雙方孩子、家長、學校都感到很抱歉，因為自己沒有做好，讓許多人都受到影響跟牽連，「這個我很抱歉，我還是要再次強調，真的很自責也很抱歉。」

賴瑞隆說，未來會多花時間來陪伴、教養孩子，也會提醒孩子，現在是人生很重要的成長階段，必須學會更多負責、同理、理解、尊重。至於學校部分，賴瑞隆表示，會尊重校方的調查程序，無論如何，目標都是希望保護孩子，讓每個孩子健康、平安、快樂長大。

媒體追問，雖然聲稱要多花時間陪小孩，但要爭取初選出線，真的有時間嗎？賴瑞隆回應，平常會利用晚上時間陪孩子讀書、聊天，談談在學校的狀況，也不斷教育兒子要注意尊重別人，要有同理心，但顯然陪伴時間還是不足。他表示，家庭是很重要的一塊，未來會重新調配自己的時間，騰出更多時間陪伴、引導孩子成長，「我想我會盡力。」

對於媒體詢問會不會因此退選，賴瑞隆表示，現在最重要的是給孩子們更好的處理與未來，家庭在他生命中非常重要，這次事件讓他深感挫折，但也會深刻反省，盼望所有孩子都能平安、快樂地成長。

