兒子爭議定調「衝突非霸凌」！被害家屬認為被出賣 賴瑞隆跳針：尊重雙方共同聲明

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

角逐高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，因兒子涉嫌校園霸凌，引發社會熱議。他今（30）日高雄市議會召開記者會，對於有女童家屬的友人認為定調衝突非霸凌「感覺被出賣」，賴瑞隆被問及此問題時重申，尊重雙方父母共同聲明。

角逐高雄市長提名的民進黨立委賴瑞隆，因兒子涉嫌校園霸凌，引發社會熱議。（圖／翻攝自賴瑞隆臉書）

賴瑞隆今日上午邀集高雄市議員及市議員參選人召開「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會，反對藍白砍預算，呼籲速審護高雄，強調勿讓高雄城市發展與市民權益被迫承擔政治操作的代價。

廣告 廣告

不過媒體仍聚焦他兒子涉嫌霸凌一事，因為有女童家屬的友人跳出來表示，賴瑞隆單方面聲明「衝突事件非霸凌」讓家屬相當傻眼直呼「真的有被出賣的感覺！」強調明明是校安程序「未完成調查」，卻被賴瑞隆團隊定調為「霸凌不成立」，甚至說是純屬誤會，女童家屬只能透過友人強調：「不願再起紛爭，但只能說相當遺憾。」讓事件再起波瀾。

但賴瑞隆會後再度被問及此事，他再三跳針：「針對這一部分，就尊重雙方家屬共同聲明」，不願多做回應。



更多FTNN新聞網報導

8歲兒涉校園霸凌 賴瑞隆道歉「先動手就不對」是否退選未回應

賴瑞隆8歲兒涉校園霸凌！校方曝不只一人受害 將全面公開調查

快訊／賴瑞隆8歲兒涉霸凌難滅火！ 今1430再開記者會說明

